Spektakel v Stožicah: Cedevita Olimpija gosti Crveno zvezdo

Zmaji so v Stožicah poleteli na krilih navijačev in presenetili Bešiktaš

Srbi so na 21 tekmah rednega dela lige ABA nanizali 17 zmag, vknjižili pa štiri poraze in na lestvici tekmovanja zasedajo četrto mesto. Zadnjo tekmo regionalnega tekmovanja so dobili, premagali so košarkarje iz Zadra, vendar v Ljubljano prihajajo po visokem porazu proti Bayernu v Evroligi.

Ljubljanska in beograjska zasedba sta se srečali že v novembru, takrat so v z 92:86 v srbski prestolnici slavili košarkaši Crvene zvezde. Zmaji se želijo za poraz oddolžiti, a se zavedajo, da lahko proti tako kvalitetnemu nasprotniku do zmage pridejo le z odlično predstavo.