Spencer Dinwiddie bo znova združil moči z Luko Dončićem

Spencer Dinwiddie je preteklo sezono preživel pri Brooklyn Nets in LA Lakers, zdaj pa se bo znova pridružil ekipi, ki ji je leta 2022 pomagal priti do finala zahodne konference. 31-letni Američan je na 76 tekmah z Mavsi v povprečju dosegal po 17,1 točke in 4,9 podaje.