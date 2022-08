Spet bo šlo zares: 'Pripravljeni smo'

"Treniramo, kot moramo trenirati. Treningi so doslej dobro funkcionirali. Stopnjevali smo jih, kar je normalno. Pripravljeni smo," je samozavesten Zoran Dragić . "Veseli smo, da se bo začelo. Res je, da smo imeli dober mesec in pol priprav, zdaj smo vsi resno in z glavo pri stvari."

Popolno zasedbo bi veljalo izkoristiti

Kvalifikacijski tekmi z Estonijo in Nemčijo bosta še toliko pomembnejši, ker bosta edini v kvalifikacijah, ko bo Slovenija v polni zasedbi. V novembrskih in februarskih terminih bodo namreč manjkali igralci iz lige NBA in Evrolige, v našem primeru torej Luka Dončić, Goran Dragić, Vlatko Čančar, Mike Tobey in Klemen Prepelič.

V novo nastali skupini J imata Finska in Nemčija po pet zmag, Slovenija je v prvem delu dvakrat izgubila proti Finski, tako da ima štiri, Izrael je pri polovičnem izkupičku 3-3, Švedska in Estonija pa sta zbrali po dve zmagi. Na SP, ki bo med 25. avgustom in 10. septembrom 2023 v Indoneziji, na Japonskem in Filipinih, se bodo uvrstile prve tri ekipe.