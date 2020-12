Prvi mož KZS: Sekulić ni le zasilna, ampak premišljena rešitev

"Če bo Sekulić tako nadaljeval, bo zakuhal velik problem ali pa rešitev. On ni samo zasilna, ampak premišljena rešitev v trenutnih okoliščinah. Ves čas imava odkrite pogovore in pogovarjala se bova še naprej. Počakajmo najprej februar, kaj bo z urnikom, kako bo liga NBA vplivala na kvalifikacije. Mislim, da je upravičil zaupanje in nas v dveh korakih pripeljal tja, kamor smo želeli. Tako da moram reči, da je kandidat za naprej, želja pa je še vedno Itoudis oziroma 'kapitalec'," je dejal Erjavec.

'Če bo Dončić časovno na voljo, bo igral'

Pomudil se je tudi pri vprašanju razpoložljivosti Luke Dončićareprezentanci v letu 2021, ki bo natrpano z ligo NBA, kvalifikacijskimi nastopi za uvrstitev na olimpijske igre ter drugimi tekmovanji.

"Osebno sem bil z Luko v navezi prek očeta, tudi selektor je govoril z njim. Luka je že zdaj naredil vse, da bi igral. Čuti, da je to njegova ekipa, s fanti se razume. Seveda pa ne smemo navijati za to, da bi Dallas hitro izpadel iz končnice. Če bo časovno na voljo, bo igral," je potrdil predsednik KZS.

Neslavni konec Kopra Primorske ga ni presenetil

Bolj kot reprezentanca ga skrbi položaj Kopra Primorske. Status kluba je nekakšna javna skrivnost.

"Ne morem reči, da sem presenečen, sem pa žalosten. Ves čas smo upali, da se bodo Koprčani izvlekli. Bolj smo upali kot verjeli, saj so bili načrti in vprašanje skrivnostnega investitorja predstavljeni zelo nekredibilno. To je velika škoda. Upam vsaj, da se vprašanje za mlade kategorije razrešilo čim prej," je dejal.

Dodal pa je, da je dovolj slab znak že to, da sedma sila ne more pridobiti sogovornikov ali podatkov iz drobovja kluba: "Formalno je status kluba takšen, da ni odigral ene tekme, eno pa je prestavil. Neformalno pa je slabo, saj nismo dobili ničesar uradnega razen obrazložitve za obe zadnji tekmi."

Zavrača očitke o nesoglasjih

Glede klubskih tekmovanj zavrača očitke, da na relaciji med zvezo in klubi obstajajo negodovanja, zavrnil pa je tudi komentarje glede kakovosti lige, saj v njej ne igrajo najboljši klubi. Glavno besedo pri tem ima po njegovih besedah namreč združenje prvoligašev, ki je pred leti preglasovalo Krko in ljubljansko Olimpijo, da sta morali igrati v DP, kasneje pa so jima dopustili, da izpustita prvi del DP. Največjo težavo v zahtevnih časih pa vidi v mladinskih selekcijah. Izrazita želja ne le košarkarske, ampak tudi drugih krovnih zvez je, da bi se tekmovanja za mlade športnike začela.

"To je katastrofa. Morda niti ne to, da ni gledalcev ali tekem, temveč da mladi ne morejo trenirati. Izpad bo res hud, strokovnjaki že razpredajo o izgubljeni generaciji. Mislim, da temu ne bo tako, naredili pa bomo strokovni program zanje, da bo prehod naprej čim lažji," je poudaril Erjavec. V tem pogledu je razočaran tudi nad komunikacijo med odgovornimi, ki rešujejo vprašanje tekmovalnega športa na najvišji ter tudi nižjih ravneh.

'Tudi 'neodločitev' je odločitev'

"Sogovorniki so, Olimpijski komite Slovenije (OKS, op. a.) je tisti, ki to ureja. Pomembno je, da se začnejo treningi, tudi ministrici je bilo omenjeno. Ministrstvo nam je potrdilo, da bo razmislilo in dalo odgovor po novem letu ali še prej. Trudimo se, rezultata pa ni,"je nadaljeval.

"Včeraj (v sredo, op. a.) smo imeli sejo izvršnega odbora OKS, pa na njej ni bilo državnega predstavnika. Ministrica je dejala, da naj bomo veseli, ker se odvijajo prve lige, žalostni pa smo, ker ni tekem za mlade," je izpostavil Erjavec in dodal: "Tudi 'neodločitev' je odločitev in nekaj sporoča. Ni pravega poguma ali pa so pretehtali, da je strah pred koronavirusom večji kot pomen razvoja košarke in osebnosti mladih. Sam priznam, da bi drugače reagiral, ampak nimam te moči."

Glede prijetnejših tem je omenil tri pozitivne točke v letu 2020. Izpostavil je uspešnost obeh reprezentančnih mehurčkov in boljše igre Cedevite Olimpije v Evropskem pokalu in regionalni ligi Aba, saj Ljubljančani ostajajo ambasadorji slovenske košarke. Za leto 2021 pa si želi, da bi se rezultatsko nadaljevalo, kot se je letošnje končalo.