Spodrsljaj Denverja, sosedski obračun Clippersom

Druga najboljša ekipa zahodne konference v severnoameriški poklicni košarkarski ligi NBA iz Denverja je na domačem igrišču nepričakovano klonila proti v tej sezoni povprečnemu New Orleansu s 100:112. Za košarkarsko ekipo iz Kolorada nastopa tudi Slovenec Vlatko Čančar, ki je igral zgolj 44 sekund, v tem času pa je njegova statistika ostala prazna.

Pri gostujoči zasedbi, ki je brez poškodovanega in zvezdniškega novinca Ziona Williamsona drugič v tej sezoni ugnala Denver, je bil najbolj viden posameznik Brandon Ingram z 31 točkami in sedmimi skoki. Izkazal se je tudi Derrick Favors s 13 skoki in osmimi asistencami. Pri domači ekipi je bil najbolj učinkovit Srb Nikola Jokić s 23 točkami in 10 skoki, učinek njegovih soigralcev pa je bil precej skromen. Drugi najbolj učinkovit je bil Jerami Grant s 17 točkami, 22-letni Slovenec Vlatko Čančar, član zlate slovenske reprezentance z evropskega prvenstva 2017, pa je v igro vstopil v zadnjih 44 sekundah dvoboja.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Clippersi ugnali Lakerse

Na sporedu je bilo še nekaj zanimivih tekem. V "bitki za Los Angeles" so smetano pobrali Clippersi, ki so v mestnem obračunu premagali Lakerse s 111:106. Prvo ime dvoboja je bil Kawhi Leonard, ki je tekmecem nasul 35 točk, ob tem pa dodal še 12 skokov in pet podaj. Pri vodilni ekipi zahodne konference je bil najbolj učinkovit Kyle Kuzmas 25 točkami. Prvega zvezdnika Jezernikov LeBrona Jamesa so malenkosti ločile do trojnega dvojčka, saj je zbral 23 točk, deset podaj in devet skokov, Anthony Davis je prispeval 24 točk. 'Spodrsnilo' tudi Milwaukeeju in Houstonu

Spodrsnilo je tudi prvi ekipi vzhodne konference iz Milwaukeeja, ki je v Philadelphii izgubila s 109:121. Domači kamerunski center Joel Embiid je bil nerešljiva uganka za goste, na koncu je dosegel 31 točk in pobral enajst žog pod obema obročema. V gostujoči ekipi je Grk Giannis Antetokounmpo dosegel 18 točk, njegov met pa je znašal le 8-23.





Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke