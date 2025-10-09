Spoelstra bo nasledil Kerra kot selektor ameriške reprezentance

Svetli način
Košarkarska zveza ZDA naj bi za novega selektorja moške reprezentance imenovala trenerja Miami Heata Erika Spoelstro, so za ESPN razkrili viri. Spoelstra bo nasledil Steva Kerra in vodil reprezentanco na svetovnem prvenstvu leta 2027 ter na poletnih olimpijskih igrah leta 2028, potem ko je bil v sezoni 2024 glavni pomočnik ekipe, ki je osvojila zlato medaljo.

To bodo že četrte zaporedne olimpijske igre, na katerih bo reprezentanca ZDA imela novega selektorja: leta 2016 jo je vodil Mike Krzyzewski, sledila sta Gregg Popovich in Steve Kerr.

Odločitev o imenovanju je sprejel Grant Hill, direktor reprezentance ZDA. Hill je vzpostavil notranji sistem rotacije trenerjev: Kerr je bil glavni pomočnik Popovicha, preden je sam postal selektor, zdaj pa bo svojo vlogo predal Eriku Spoelstri.

Spoelstra je dvakratni prvak lige NBA kot trener Miamija, s katerim je ekipo šestkrat popeljal v finale lige NBA. Je najdlje aktivni glavni trener v ligi NBA, ima peti največji seštevek zmag v končnici v zgodovini lige in največ zmag v zgodovini franšize iz Miamija.

Reprezentanca ZDA je na olimpijskih igrah v Parizu 2024 osvojila zlato medaljo, potem ko je v finalu premagala Francijo z 98:87. Američani so petič zapored osvojili olimpijsko zlato in skupno 17.

Reprezentanco bi lahko v prihodnjih letih doletelo precej kadrovskih sprememb. Kevin Durant, edini košarkar v zgodovini s štirimi olimpijskimi zlatimi medaljami, ni izključil možnosti, da bi nastopil še leta 2028. Stephen Curry je nakazal, da so bile igre v Parizu njegov edini olimpijski nastop, medtem ko bo LeBron James leta 2028 že 43 let star.

