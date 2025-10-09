Spoelstra bo nasledil Kerra kot selektor ameriške reprezentance

Odločitev o imenovanju je sprejel Grant Hill , direktor reprezentance ZDA. Hill je vzpostavil notranji sistem rotacije trenerjev: Kerr je bil glavni pomočnik Popovicha, preden je sam postal selektor, zdaj pa bo svojo vlogo predal Eriku Spoelstri .

To bodo že četrte zaporedne olimpijske igre, na katerih bo reprezentanca ZDA imela novega selektorja: leta 2016 jo je vodil Mike Krzyzewski , sledila sta Gregg Popovich in Steve Kerr .

Spoelstra je dvakratni prvak lige NBA kot trener Miamija, s katerim je ekipo šestkrat popeljal v finale lige NBA. Je najdlje aktivni glavni trener v ligi NBA, ima peti največji seštevek zmag v končnici v zgodovini lige in največ zmag v zgodovini franšize iz Miamija.

Reprezentanca ZDA je na olimpijskih igrah v Parizu 2024 osvojila zlato medaljo, potem ko je v finalu premagala Francijo z 98:87. Američani so petič zapored osvojili olimpijsko zlato in skupno 17.

Reprezentanco bi lahko v prihodnjih letih doletelo precej kadrovskih sprememb. Kevin Durant, edini košarkar v zgodovini s štirimi olimpijskimi zlatimi medaljami, ni izključil možnosti, da bi nastopil še leta 2028. Stephen Curry je nakazal, da so bile igre v Parizu njegov edini olimpijski nastop, medtem ko bo LeBron James leta 2028 že 43 let star.