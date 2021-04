Spoelstra namenil počitek Dragiću: Potrebujemo ga, zato spremljamo njegovo zdravstveno stanje

TrenerErik Spoelstra je Goranu Dragićunamenil počitek, saj ga po težavah ni želel obremeniti drugi večer zaporedoma. "Potrebujemo ga, zato spremljamo njegovo zdravstveno stanje, saj moramo ravnati modro, naš razpored pa je natrpan. Goran se sicer počuti zelo dobro," je odsotnost pojasnil Spoelstra. Pri zmagovalcih je s 26 točkami in 10 skoki izstopalMichael Porter mlajši, dvojnega dvojčka je s 17 točkami in 10 skoki dosegel tudi Nikola Jokić.Bam Adebayo je za Miami dosegel 21 točk. Po prostem večeru Denver čaka gostovanje v Houstonu, Miami pa bo serijo gostovanj nadaljeval v Minneapolisu. Na lestvici je Miami na vzhodu na šestem mestu, ki še neposredno vodi v končnico, Denver pa je četrti na zahodu.

V derbiju večera so Philadelphia 76ers s 123 : 117 premagali Brooklyn Nets in si priborili prednost pri boju za prvo mesto na vzhodu. Spet je blestel Joel Embiid, ki je dosegel 39 točk in 13 skokov. V moštvu Brooklyna so tokrat manjkali James Harden, Kevin Durant, Blake Griffin inLaMarcus Aldridge. Kar 37 točk je za poražence dosegel Kyrie Irving.

Igralec noči pa je bil nedvomnoStephen Curry. Ta je k zmagi Golden State Warriors nad Oklahoma City Thunder prispeval 42 točk.

Izidi:

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks 105:130

Charlotte Hornets – Cleveland Cavaliers 90:103

Philadelphia 76ers– Brooklyn Nets 123:117

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 117:112

Detroit Pistons – LA Clippers 98:100

Chicago Bulls – Orlando Magic 106:115

New Orleans Pelicans – New York Knicks 106:116

Houston Rockets –Indiana Pacers 124:132

Oklahoma City Thunder – Golden State Warriors 109:147

Memphis Grizzlies – Dallas Mavericks 113:114

(Luka Dončić 29 točk, 9 podaj, 5 skokov za Dallas)

Denver Nuggets– Miami Heat 123:106

(Goran Dragić zaradi zdravstvenih težav za Miami ni zaigral, Vlatko

Čančar za Detroit v 2:36 minute ni dosegel koša)

Sacramento Kings –Washington Wizards 111:123