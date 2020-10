Dragić na robu solz: Enostavno ni pripravljen, dal je srce in dušo

Kljub vrnitvi Bama Adebaya ekipi Miami Heat ni uspelo izenačiti finalne serije lige NBA proti Los Angeles Lakersom, ki so po zmagi s 102:96 zdaj le še korak oddaljeni od osvojitve prvega naslova po letu 2010. Goran Dragić je na ogrevanju preveril svojo pripravljenost, a se je hitro izkazalo, da so bolečine še vedno prehude.

icon-expand Butler (z žogo) je z izjemno predstavo zaznamoval tretjo tekmo finala, a na četrti je moral s soigralci vnovič priznati premoč favoriziranim Jezernikom. FOTO: AP

Igralci obeh ekip bodo imeli zdaj malce daljši premor v karantenskem mehurčku v Orlandu. Peta in obenem morda odločilna tekma bo v petek zvečer po krajevnem času oziroma v soboto zjutraj ob 3. uri po srednjeevropskem času.

"Goran enostavno ni bil pripravljen za igro. Dela vse, kar je mogoče, da pride nazaj v tekmovanje,"je po tekmi povedal ponosni trener Miamija Erik Spoelstra."Naši fantje želijo biti tam in igrati. Vemo, zakaj smo tu. Goran je dal srce in dušo v to in še naprej bo skušal narediti vse, kar lahko. Kot sem omenil pred dnevi, v njegovih očeh vidiš globoko v dušo, kako zelo si želi igrati, in to verjetno vidite vsi." Poškodovani Goran Dragić, ki je bil ključni član Miamija v končnici, se je pred tekmo sicer ogreval skupaj z ekipo, malce metal na koš, a nato ni stopil na igrišče. Trener Spoelstra je uro in pol pred začetkom tekme sicer dejal, da ne ve, kako bo z Bamom Adebayomin Dragićem, ki sta se poškodovala na prvi tekmi finala. "Ob strgani tetivi stopalnega loka je občutek takšen, kot da bi te v lok tvojega stopala neprestano zabadali z vročim nožem, toda Goran Dragić je vseeno poskusil. Je čvrst borec. Lahko vidite, kako močno si je želel igrati. Običajna oseba ne bi mogla niti obuti čevlja," je zapisal reporter ESPN Mark Jones:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

'To dolgujemo obema'

"Odločamo se praktično iz minute v minuto, in mislim, da to dolgujemo obema,"je dejal Spoelstra in ponovil, da si oba zelo želita igrati. A kmalu je postalo jasno, da Dragiću to vnovič ne bo uspelo, Ljubljančan je razočaran in na robu solz obsedel na klopi, kjer si je izmenjal nekaj besed s fizioterapevti in nato vseh 48 minut igre nemočno podpiral svojo ekipo, ki ji po veliki zmagi na tretji tekmi ni uspelo izenačiti serije.

Prvi zvezdnik lige LeBron James, ki je izgubil kar pet žog, je 20 od svojih skupno 28 točk dosegel v drugem polčasu, v katerem so Jezerniki po precej izenačeni tekmi naredili odločilno prednost za pomembno zmago, s katero so le še korak od 17. naslova prvaka NBA. Potem ko je bil James nenatančen in površen v prvem delu igre, je v drugem polčasu popravil svojo igro in dodal 12 skokov ter osem podaj. Anthony Davisje k pomembni zmagi dodal 22 točk, devet skokov in štiri blokade. V zadnji minuti tekme je prav Davis dosegel trojko, nato pa je uspešno blokiral meta prvega zvezdnika Miamija Jimmyja Butlerjater zapečatil zmago. Najboljši strelec Miamija je bil spet Butler, ki je dosegel 22 točk in dodal deset skokov in devet podaj, Tyler Herroje prispeval 21 točk, Duncan Robinson17, Adebayo pa 15. Izjemen drugi polčas LeBrona Jamesa je Lakerse še tretjič ponesel do zmage nad njegovim nekdanjim klubom:

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

James: Občutek ene največjih tekem moje kariere

"Kot vedno pravim: so res, res, res dobra ekipa in moramo igrati prekleto blizu popolnega, da bi jih premagali," je ESPNcitiral Butlerja. "Tega nocoj nismo storili ... Pogledali bomo to, se iz tega naučili, a še enkrat ne smemo izgubiti." James je po tekmi dejal, da je na dan obračuna začutil, da je to "ena največjih tekem kariere". Lakersi niso razočarali, čeprav so imeli vse do konca veliko dela, a dobili še 56. tekmo od 56 v tej sezoni, v kateri so pred zadnjo četrtino vodili. "Čutil sem tiste vibracije. Čutil sem tisti pritisk. Občutek je bil, zame osebno, kot da je to ena največjih tekem moje kariere,"je po poročanju ESPNpovedal James. "Trojka Davisa? Velika akcija. Velik trenutek. Ne le za A. D. (Davisa, op. a.), temveč za naš košarkarski klub in našo franšizo. Zelo mi je všeč to, kar smo nocoj naredili."