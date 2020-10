Spoelstra o Dragićevem nastopu na peti tekmi: Status je isti

"Briga nas, kaj drugi govorijo. Naš namen je tekmovanje za naslov prvaka in to se ni spremenilo. Poznam značaj naših igralcev in se veselim jutrišnje tekme. Fantje so na parketu s prahom, krvjo, znojem in solzami. Drugi so doma na udobnih kavčih in to nas ne zanima," je dejal trener Miamija in dodal, da gre za štiri zmage. Povsem jasno je, da je brez Dragića, ki je na dosedanjih tekmah končnice igral na ravni "all-star" košarkarja in dosegel povprečno 19,9 točke na tekmo, veliko težje. Vendar pa pri Miamiju trdijo, da so najboljši, ko so stisnjeni ob zid in deloma je to dokazal Jimmy Butler, ko je ekipo s 40 točkami povedel do zmage na tretji tekmi. "Nihče še ni pripravljen iti domov. Gre za zmago. Ne gre za zmago ali iti domov. Gre za zmago ali zmago. Tako mi razmišljamo o tem," je dejal Butler. "Odpisujejo nas, vsi dvomijo v nas. Ampak dokler v slačilnici verjamemo in imajo trenerji zaupanje v nas, ni pomembno nič drugega. Naši hrbti so ob zidu," je dejal Bam Adebayo.