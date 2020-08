Spoelstra po odlični predstavi Dragića: Izjemno, čez noč se je uspel prilagoditi

V poročilu po tekmi so pri Miami Heraldu potezo Spoelstre, ki je Dragića uvrstil v začetno postavo, označili za zadetek v polno. Ob statistiki zlatega slovenskega reprezentanta iz leta 2017 pa niso dolgovezili. Zapisali so le: "Kar se tiče Dragića, bil je fenomenalen."

"Zanašamo se na mlade košarkarje, to je dejstvo. A ko se enkrat začne končnica, še toliko bolj potrebuješ izkušnje veteranov. In Goran je prav to. Je preverjen košarkar, ki je dal skozi že mnogo tesnih tekem končnice. Praktično čez noč je prilagodil svojo vlogo, kar je izjemno. Videti je bilo, da se odlično znajde v prvi postavi. Njegova prisotnost je pomagala vsem, ki so stopili na parket," je 49-letni strokovnjak izpostavil vlogo svojega prvega organizatorja igre.

Čeprav mu je skozi sezono pripadala vloga šestega igralca, je Goran Dragić že na prvi tekmi izločilnih bojev pokazal, na koga bodo v Miamiju polagali največ upov, ko bo šlo zares. Bil je drugi najboljši strelec svojega moštva s 24 točkami, od tega jih je kar 21 prispeval v drugem polčasu. Štiri več jih je zmogel zgolj že omenjeni Jimmy Butler . Poleg tega je 34-letni organizator igre vpisal še šest skokov in pet asistenc. Ko je bil na parketu, pa je Miami tekmo dobival za 20 točk.

Na svojem najboljšem nivoju je bil ponovno tudi Butler, ki je ob koncu srečanja zadel nekaj sila pomembnih metov in s tem dokončno odločil zmagovalca. 30-letnik je zadel oba meta za tri točke, zanimivo pa je, da pred tem trojke ni zadel od 2. marca naprej. "Kričal sem nanj, naj končno vrže tudi z razdalje. Danes pa se je vse poklopilo. Poslušal me je in na koncu zadel dve pomembni trojki,"je po tekmi razkril Bam Adebayo, prvi center ekipe.

"Jimmy je nekdo, ki je vajen prevzeti odgovornost. V ključnih trenutkih se lahko zanesemo nanj, da bo zadel najbolj pomembne mete. Druga stvar, ki me navdušuje pri njem, pa je ta, da si želi prevzeti odgovornost. To je bil glavni razlog, zakaj smo si ga tako želeli v ekipi," je Butlerja pohvalil Spoelstra.

Prvi zvezdnik Heatov je marsikoga navdušil že pred začetkom same tekme, na katero je prišel kar v dresu Paris Saint-Germaina. Parižanom je kmalu zatem uspel zgodovinski preboj v polfinale Lige prvakov in morda jim je do uspeha pomagala tudi Butlerjeva oprava.