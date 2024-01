Spoelstra podaljšal pogodbo z Miamijem

Gre za mejnik. Z novo pogodbo imata Miami in Erik Spoelstra najdaljše pogodbeno sodelovanje ne le v ligi NBA, ampak tudi v celotnem ameriškem profesionalnem športu. Tudi sama vrednost pogodbe, ta je vredna 110 milijonov v evrih, je rekordna. Gre za največ vloženega denarja v severnoameriški trenerski zgodovini, so v torek zvečer za ESPN povedali viri. Spoelstra se je uveljavil kot eden najbolj cenjenih in uspešnih trenerjev v profesionalnem športu, nova pogodba pa odraža tako njegovo željo kot željo organizacije, da ostane del edine franšize, za katero je kdaj delal v NBA.

Spoelstra je drugi najbolje plačani trener lige NBA na letni ravni za Greggom Popovichem z 19 milijoni dolarjev na sezono, vendar ga dolžina pogodbe finančno loči od njegovih kolegov, so povedali viri. Miami je trenutno na petem mestu vzhodne konference lige, z razmerjem zmag in porazov 21–15 je izenačen z Indiano. Spoelstra je postal glavni trener Miamija že aprila 2008, ko je zamenjal Pata Rileyja in z ekipo s Floride osvojil dva naslova prvaka (2012, 2013) ter jo popeljal še do štirih finalov (2011, 2014, 2020, 2023).

V dosedanji karieri je dosegel razmerje zmag in porazov 725–506 v ligaškem delu sezone in odličnih 184–109 v končnici. Bil je tudi trener nekdanjega slovenskega košarkarskega reprezentanta Gorana Dragića, ko je priljubljeni Gogi igral v Miamiju.

Spoelstra deluje pri Miami Heat vse od leta 1995, ko je postal video koordinator – istega leta, ko se je klubu pridružil tudi sloviti Riley, pri katerem se je učil poklica. Za tem je bil pomočnik trenerja, preden je postal glavni trener.