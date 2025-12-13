Spomin na največji uspeh slovenskega ekipnega športa

Finalni dvoboj s Srbijo za zlato medaljo je v trenutku, ko je bila gledanost najvišja, spremljalo kar 96 odstotkov gledalcev. Obudimo spomin na nepozabne prizore iz Carigrada. Slovenija je neporažena postala evropski prvak. Slovenci so na poti do zgodovinskega uspeha premagali Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo, Francijo, Ukrajino, Latvijo, Španijo in Srbijo.

V najlepšem spominu imamo seveda finalni obračun, ko je Sloveniji v zadnjih minutah, tudi brez poškodovanega Luke Dončića in izmučenega Gorana Dragića, ki je v prvem polčasu zbral kar 26 točk, uspel delni izid 12:0.