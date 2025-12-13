Svetli način
Spomin na največji uspeh slovenskega ekipnega športa

Ljubljana, 13. 12. 2025 16.15 | Posodobljeno pred 1 uro

Največji uspeh slovenskega ekipnega športa je tudi pomemben del zgodovine televizije POP TV, ki 15. decembra praznuje 30 let obstoja. Finale EuroBasketa 2017, ko je slovenska reprezentanca pred več kot šest tisoč navijači iz domovine v dvorani Sinan Erdem postala evropski prvak, je še vedno najbolj gledana športna vsebina v zgodovini Slovenije.

Finalni dvoboj s Srbijo za zlato medaljo je v trenutku, ko je bila gledanost najvišja, spremljalo kar 96 odstotkov gledalcev. Obudimo spomin na nepozabne prizore iz Carigrada. Slovenija je neporažena postala evropski prvak. Slovenci so na poti do zgodovinskega uspeha premagali Poljsko, Finsko, Grčijo, Islandijo, Francijo, Ukrajino, Latvijo, Španijo in Srbijo.

V najlepšem spominu imamo seveda finalni obračun, ko je Sloveniji v zadnjih minutah, tudi brez poškodovanega Luke Dončića in izmučenega Gorana Dragića, ki je v prvem polčasu zbral kar 26 točk, uspel delni izid 12:0.

Luka Dončić in Goran Dragić
Luka Dončić in Goran Dragić FOTO: AP

Spomnimo se tudi legendarne minute odmora, med katero je zlati kapetan Dragić motiviral svoje soigralce. Anthony 'Tonček' Randolph, ki je srčno zastopal Slovenijo kot naturalizirani igralec, je pred prvenstvom napovedal medaljo, dobil pa je zlato.

Po uspehu je Jaka Blažič dejal: "Vsi mi smo odslej bratje, to nam je zacementirano do konca življenja."

Naslednji članek

30 let zabavnih pripetljajev: poglejte najbolj smešne

KOMENTARJI (5)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenska pomlad
13. 12. 2025 17.21
Res neponovljivo.... Hvala predvsem Gogiju!
ODGOVORI
0 0
bandit1
13. 12. 2025 17.02
Nikoli več.
ODGOVORI
0 0
Kriss-slo
13. 12. 2025 16.29
-2
za pogacarjem 2. najvecji uspeh v slo sportu..
ODGOVORI
0 2
dinozaver79
13. 12. 2025 16.34
+1
Ekipno
ODGOVORI
1 0
vrtnar _
13. 12. 2025 16.38
kolesarstvo še zdaleč ni primerljivo s košarko
ODGOVORI
0 0
