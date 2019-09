Spomini na eurobasket 2017: Od Poljske do Srbije in vse do zlata!

Slovenski košarkarji so si udeležbo na jubilejnem 40. evropskem prvenstvu zagotovili preko kvalifikacij. Zanesljivo so dobili vseh šest srečanj v skupini z Bolgarijo, Kosovom in Ukrajino. Priprave so imeli skoraj mesec in pol, od osmih prijateljskih tekem pa so tri izgubili; proti Hrvaški v Opatiji ter z Izraelom in Turčijo v Tel Avivu.