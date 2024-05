Zaključni turnir Evrolige tudi v znamenju navijaških spopadov

Policija poroča o 12 ranjenih, treh huje, od teh naj bi bil eden celo v smrtni nevarnosti. Policistom so pri posredovanju pri omenjenem incidentu, v katerem je sodelovalo približno 70 huliganov, ki so uporabljali bejzbolske kije in druge nevarne predmete, pomagali tudi gasilci, predvsem zaradi dimnih bomb in bakel.