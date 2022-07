Ostro sporočilo Butlerja za odhajajočega PJ Tuckerja

PJ Tucker je znan kot nepopustljiv igralec, ki je za zmago svojega moštva pripravljen storiti marsikaj. Tak odnos je ključen, če igralec želi preživeti v franšizi, ki v ligi NBA slovi po kulturi, ki ničesar ne prepusti naključju. Vsak igralec mora na vsakem treningu in tekmi na parketu pustiti vse. Tak odnos popolnoma opisuje Jimmyja Butlerja, ki je v svoji preteklosti zapustil že Chicago Bullse, Philadephia 76erse in Minnestora Timberwolvese predvsem zato, ker ni bil zadovoljen z odnosom svojih tedanjih soigralcev do procesov, ki so nujni za uspeh v najmočnejši košarkarski ligi na svetu.

Butler je v Miamiju očitno končno našel sredino, ki ga popolnoma sprejme, čeprav se še naprej redno sporeče s svojimi soigralci in trenerji. Najbolj javen primer njegovega odnosa z ostalimi v franšizi je spor med tekmo letošnjega rednega dela sezone s trenerjem Erikom Spoelstro in izkušenim soigralcem Udonisom Haslemom.