FBI aretiral 31 oseb, med njimi NBA košarkarji in trenerji, vpletena tudi mafija

Terry Rozier in Chauncey Billups sta bila v košarkarskem svetu v noči s srede na četrtek še aktivna. Rozier je s soigralci na gostovanju pri Orlando Magicu izgubil s 125:121, Billups pa je s svojimi varovanci na domačem parketu z rezultatom 114:118 klonil proti Minnesota Timberwolvesom.
Nekaj ur kasneje je bila Američanoma odvzeta prostost. FBI je najprej obiskal Rozierja in ga aretiral v povezavi s športnimi stavami, nato pa še Billupsa, ki naj bi imel prste v nezakonitih igrah na srečo.
O aretacijah priznanih posameznikov v ameriškem košarkarskem svetu je spregovoril dobro obveščeni novinar ESPN-a Shams Charania: "Oba sta bila aretirana okrog 6. ure zjutraj (po ameriškem času, op. a.), Rozier zaradi vpletenosti v nezakonite športne stave, Billups pa na račun nezakonite poker dejavnosti, povezane z mafijo. Billupsovo situacijo je FBI preiskoval več mesecev, Rozierjevo pa dve leti. Pričakovati je, da bo v povezavi s primeroma opravljenih še nekaj aretacij."
V akcijo so bili vpleteni številni visoki možje organizacije FBI, pri tem pa naj ne bi sodelovali z Ligo NBA, ki pred aretacijama ni vedela, da se na tem področju karkoli dogaja. So pa v najmočnejši košarkarski ligi na svetu pred časom že preiskovali Rozierja, a bil s strani preiskovalcev oproščen. Pod lupo je tudi Malik Beasley, ki je zaradi tega še vedno brez kluba, za zdaj pa ni bil aretiran.
Aretiran tudi Damon Jones
Besede Charanie o dodatnih aretacijah so se uresničile. Ameriški mediji poročajo, da je FBI aretiral še Damona Jonesa, ki je tako v igralski kot tudi v trenerski vlogi najvidnejši pečat pustil pri moštvu Cleveland Cavaliers. 49-letnik je bil aretiran zaradi obtožb, da je soobtoženim posredoval zaupne informacije o tekmah Lige NBA, ti pa so jih uporabljali za nezakonite športne stave.
Spregovoril direktor FBI
Prvi mož ameriškega zveznega preiskovalnega urada Kash Patel je o najaktualnejši tematiki v ZDA podal izjavo za predstavnike sedme sile. "Preiskujemo nezakonito igralniško dejavnost in prirejanje športnih izidov, ki traja že več let," je dejal direktor FBI. "Ne samo, da smo razkrinkali prevaro, ki so jo ti storilci zagrešili na velikem odru Lige NBA, ampak smo tudi vzpostavili in izvedli sistem pravičnosti proti organizaciji La Cosa Nostra (Sicilijanska mafija, op. a.)," je še dodal Patel.
Pred mikrofon je stopil tudi državni tožilec Joseph Nocella in v košarkarski svet poslal jasno sporočilo: "Vaš zmagovalni niz se je končal. Vaša sreča se je iztekla. In na to lahko stavite."
