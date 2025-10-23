FBI aretiral 31 oseb, med njimi NBA košarkarji in trenerji, vpletena tudi mafija

ZDA pretresa odmeven škandal, povezan s športnimi stavami in nezakonitimi igrami na srečo. FBI je v povezavi s tem odvzel prostost 31 osebam, po doslej znanih podatkih trem akterjem Lige NBA. Aretirani so bili košarkar Miamija Terry Rozier, trener Portlanda Chauncey Billups in nekdanji igralec Clevelanda Damon Jones. "Vaš zmagovalni niz se je končal. Vaša sreča se je iztekla. Na to lahko stavite," je povedal ameriški državni tožilec, direktor FBI pa dodal, da je vpletena tudi Sicilijanska mafija.

Terry Rozier FOTO: AP icon-expand

Terry Rozier in Chauncey Billups sta bila v košarkarskem svetu v noči s srede na četrtek še aktivna. Rozier je s soigralci na gostovanju pri Orlando Magicu izgubil s 125:121, Billups pa je s svojimi varovanci na domačem parketu z rezultatom 114:118 klonil proti Minnesota Timberwolvesom. Nekaj ur kasneje je bila Američanoma odvzeta prostost. FBI je najprej obiskal Rozierja in ga aretiral v povezavi s športnimi stavami, nato pa še Billupsa, ki naj bi imel prste v nezakonitih igrah na srečo.

Chauncey Billups FOTO: AP icon-expand

O aretacijah priznanih posameznikov v ameriškem košarkarskem svetu je spregovoril dobro obveščeni novinar ESPN-a Shams Charania: "Oba sta bila aretirana okrog 6. ure zjutraj (po ameriškem času, op. a.), Rozier zaradi vpletenosti v nezakonite športne stave, Billups pa na račun nezakonite poker dejavnosti, povezane z mafijo. Billupsovo situacijo je FBI preiskoval več mesecev, Rozierjevo pa dve leti. Pričakovati je, da bo v povezavi s primeroma opravljenih še nekaj aretacij." V akcijo so bili vpleteni številni visoki možje organizacije FBI, pri tem pa naj ne bi sodelovali z Ligo NBA, ki pred aretacijama ni vedela, da se na tem področju karkoli dogaja. So pa v najmočnejši košarkarski ligi na svetu pred časom že preiskovali Rozierja, a bil s strani preiskovalcev oproščen. Pod lupo je tudi Malik Beasley, ki je zaradi tega še vedno brez kluba, za zdaj pa ni bil aretiran.

Aretiran tudi Damon Jones

Besede Charanie o dodatnih aretacijah so se uresničile. Ameriški mediji poročajo, da je FBI aretiral še Damona Jonesa, ki je tako v igralski kot tudi v trenerski vlogi najvidnejši pečat pustil pri moštvu Cleveland Cavaliers. 49-letnik je bil aretiran zaradi obtožb, da je soobtoženim posredoval zaupne informacije o tekmah Lige NBA, ti pa so jih uporabljali za nezakonite športne stave.

Spregovoril direktor FBI