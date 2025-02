Sprehod Cedevite Olimpije do novega pokalnega naslova

Za Ljubljančane je to drugi naslov v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra, in 12. zaporedna lovorika v domačih tekmovanjih. Zadnji naslov, ki so ga izpustili iz rok, je bil pokal 2021, nazadnje pa so v finalu klonili prav tako v pokalnem tekmovanju eno leto prej proti Koper Primorski.

Krka ostaja pri štirih pokalnih naslovih. Njen zadnji naslov v pokalu in nasploh zadnja osvojena lovorika je iz 2021, ko je prav na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.

To je bil sedmi finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji in drugi zapored - lani je Cedevita Olimpija slavila s točko razlike. Šestkrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka.

Cedevita Olimpija je tretjič v tej sezoni premagala Krko. V superpokalu je slavila s 30 točkami razlike, v regionalnem tekmovanju zgolj za koš, tokrat pa je spet suvereno prišla do zmage.

Začetek tekme tega sicer ni nakazal, saj so Dolenjci po dobrih dveh minutah igre vodili s 13:2, a že v drugi četrtini so Ljubljančani prevzeli niti igre v svoje roke in si do odmora nabrali dvomestno prednost.

V nadaljevanju je kmalu postalo jasno, da zaradi poškodb omejena zasedba Dejana Jakare ne bo kos motiviranim izbrancem Zvezdana Mitrovića, ki je lahko na parket zaradi pravil poslal le štiri tujce. Po treh delih igre je bil tako zmagovalec praktično že znan (79:58).

Odgovornost v napadu so prevzeli Slovenci. Gregor Glas je bil z 21 točkami prvi strelec tekme (met iz igre 6:13, trojke 3:9, 4 skoke, 3 podaje), Aleksej Nikolić je dodal 15 točk (met iz igre 6:8), kapetan Jaka Blažič pa 14 (4 skoki). Od tujcev je bil razpoložen le Devante Jones, ki je v dobrih 16 minutah na parketu vpisal 17 točk.

Najkoristnejši igralec (MVP) zaključnega turnirja je bil Bine Prepelič, ki je v seštevku dveh tekem po statističnem indeksu prehitel Glasa in Nikolića.