Slovenske košarkarice v središču Niša: Kdor ne skače, ni Sloven'c!

Slovenske košarkarice so se po veliki zmagi nad Turčijo (62:55) v petek odpravile v središče Niša, kjer so jih v "slovenski hiši" sprejeli rojaki, ki zanje pesti stiskajo na jugu Srbije. Dobre volje ni manjkalo, pozornost pa se zdaj pred selitvijo v Beograd že obrača proti pomembni zadnji tekmi skupinskega dela z Italijo, ki bo v nedeljo (prenos ob 18.20 na Kanalu A in VOYO).

