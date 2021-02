Spremembe v igralskem kadru, prihaja Domen Lorbek

Domna Lorbka (1985, 199 cm) ni potrebno posebej predstavljati. Za nekdanjim slovenskim reprezentantom je bogata košarkarska kariera, ki ga je vodila odŠpanije (Estudiantes, Cajasol Sevilla, Legun Aro, Real Betis) doItalije (Benetton Treviso, Avellino, Cantu) in Turčije (Royal Gaziantep), v Sloveniji pa je nosil dres Triglava, Olimpije, Krke in v dveh obdobjih tudi domžalskega Heliosa. Trenerju Dejanu Jakari bo na voljo, kot piše na uradni spletni strani kluba, že na petkovem obračunu Sunsov proti Podčetrtku."Vesel sem, da se v Domžalah vračam v tekmovalni pogon. Verjamem, da lahko po najboljših močeh pomagam ekipi do zastavljenih ciljev. S fanti smo se hitro ujeli, žal mi je le, da zaradi trenutne situacije nimamo priložnosti igrati pred domžalskimi navijači,"je za uradno spletno stran kluba dejal Domen Lorbek.

Kaleb Joseph (1996, 190 cm), ki je pred dobrim tednom dni praznoval 26. rojstni dan, se je Helios Sunsom priključil pred letošnjim prvim ABA2 mehurčkom in se prav v regionalnem tekmovanju izkazal z nekaj odličnimi predstavami. V teh dneh je nenadejano prejel mikavno ponudbo iz tujine, točneje iz Paname, zato je prišlo do sporazumne prekinitve sodelovanja. Na tem mestu se mu zahvaljujemo za pomoč v zadnjih mesecih in mu želimo čim več uspehov na nadaljnji košarkarski poti.