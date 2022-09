Spremenjen sistem končnice v ligi ABA

V novi tekmovalni sezoni 2022/23 v regionalni košarkarski ligi, v katero bo ljubljanska Cedevita Olimpija vstopila prvi oktobrski konec tedna z domačim obračunom z Borcem iz Čačka, bo končnica potekala z osmimi udeleženci, izločilni boji pa se bodo tako začeli s četrtfinalnim nizom, nadaljevali s polfinalnimi obračuni in zaključili s finalno serijo. Četrtfinalni in polfinalni niz se bosta igrala na dve dobljeni tekmi, finalni niz pa se bo igral na tri dobljene tekme. Spomnimo, v minuli sezoni se je Cedeviti Olimpiji uspelo prebiti do polfinala regionalne lige, kjer je proti kasnejšim prvakom, košarkarjem Crvene zvezde mts, izgubila po treh odigranih tekmah.

Sezonske vstopnice za ogled vseh domačih tekem ljubljanskega kolektiva v novi tekmovalni sezoni 2022/23 so še vedno na voljo po posebni predprodajni ceni. Predprodaja sezonskih vstopnic bo trajala do nedelje, 18. septembra.