SPREMLJAMO V ŽIVO: Dončić že po prvi četrtini pri 11 točkah in 5 podajah

TEKMA

Dončić je v slogu večine obračunov iz te sezone odlično odprl tekmo in že v uvodni četrtini dosegel 11 točk in ob tem zbral še pet podaj. Dallas je uvodnih 12 minut dobil z rezultatom 31:28, dvakrat se je odlepil od Pelikanov, a so se gostje obakrat vrnili v igro. Vodili so le enkrat, in sicer pri izidu 16:15.