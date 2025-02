Sproščeni Dončić v pripravah na Charlotte spravljal Jamesa v obup

Luka Dončić je končno uspel malce zadihati. Po šokantni menjavi, ki je pred tedni prestresla košarkarski svet, je slovenski superzvezdnik v zadnjih dneh vendarle našel nekaj časa miru zase in svojo mlado družino.

Odkar je nekdanji član Uniona Olimpije, madridskega Reala in Dallas Mavericks postal del kultne NBA-fanšize, so 17-kratni prvaki najmočnejše košarkarske lige na svetu dosegli po eno zmago in poraz. In to proti istemu tekmecu, moštvu Utah Jazz. Da so LeBron James, Dončić in druščina pozabili na nekoliko nepričakovan poraz proti v letošnji sezoni skromnemu Utahu, pričajo tudi prizori z enega od zadnjih treningov, na katerem ni manjkalo smeha, norih metov z razdalje in pozitivnega medsebojnega zbadanja.