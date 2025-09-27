Sprva je preklel Atamana, nato pa doživel nevsakdanje 'ponižanje'

Spomnimo: dan pred velikim finalom evropskega prvenstva v Rigi je na novinarski konferenci selektor Turčije Ergin Ataman nič kaj skromno poudaril, da je njegova izbrana vrsta v prednosti pred nemško in s tem napovedal veliko zmagoslavje.
Toda to je bil račun brez krčmarja, saj so nemški košarkarji - do tistega trenutka aktualni svetovni prvaki - v tekmi polni preobratov v samem zaključku vendarle strli odpor odličnih Turkov. Kar je sledilo po finalu, pa zagotovo ne gre na čast prvemu organizatorju igre nemške izbrane vrste in od nove sezone članu NBA-franšize Sacramento Kings Dennisu Schröderju. "Ataman, odj***," se je med proslavljanjem po osvojitvi naslova evropskih prvakov pošteno spozabil 32-letni najkoristnejši igralec turnirja in nadaljeval: "Zase je dejal, da je najboljši trener v Evropi v zadnjem desetletju. Pa sploh ve ta človek, o čem govori? Naj sanja še naprej."
Na Atamanov odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Odličen turški strateg, ki ima v trenerskem življenjepisu med drugim zapisano, da je bil z Anadolu Efesom (2x) in grškim velikanom Panathinaikosom (1x) evropski klubski prvak, je v pogovoru za domače medije na svojevrsten način Schröderju nalil čistega vina.
"Gre za nedvomno dobrega košarkarja, ki pa se očitno spopada s hudimi osebnimi težavami, o katerih ne morem govoriti. Zame so človeškost, liderska črta in skromen pristop veliko pomembnejši od same predstave na igrišču. Od Schröderja ne potrebujem nikakršnega opravičila. Vsak ima pravico do svojega mnenja in ni mi mar za to, kaj kdo reče, temveč je pomembno, kdo kaj reče. Ko želim v svoj klub pripeljati novega košarkarja, se vedno najprej pozanimam o njegovem značaju in o tem, ali premore dovolj skromnosti v sebi," je mirno razlagal Ataman.
"Nemci so na koncu dobili obračun, za katerega so v nekem trenutku pomislili, da so ga pravzaprav že izgubili. So pa izkušnje na tej tekmovalni ravni in še posebej v finalnih obračunih nemalokrat ključen dejavnik na poti do osvojitve lovorike. Schröder ima težave s svojo osebnostjo, kajti normalnemu človeku kaj takšnega sploh ne bi padlo na pamet. Nepojmljivo. Me pa bolj zanima mnenje trenerjev v ligi NBA, kaj porečejo o košarkarju, ki pred vsako sezono zamenja delodajalca. In to pove največ o njegovi osebnosti," je Ataman še "sporočil" Schröderju in ga na svojstven način spustil na tla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.