Sprva je preklel Atamana, nato pa doživel nevsakdanje 'ponižanje'

Čeprav je od finala letošnjega Eurobasketa, ki je doživel epilog s tesno zmago Nemčije proti Turčiji, minilo že skoraj 14 dni, pa se v javnosti še vedno ni polegel spor med najkoristnejšim igralcem omenjenega turnirja Dennisom Schröderjem in turškim selektorjem Erginom Atamanom.

Spomnimo: dan pred velikim finalom evropskega prvenstva v Rigi je na novinarski konferenci selektor Turčije Ergin Ataman nič kaj skromno poudaril, da je njegova izbrana vrsta v prednosti pred nemško in s tem napovedal veliko zmagoslavje. Toda to je bil račun brez krčmarja, saj so nemški košarkarji - do tistega trenutka aktualni svetovni prvaki - v tekmi polni preobratov v samem zaključku vendarle strli odpor odličnih Turkov. Kar je sledilo po finalu, pa zagotovo ne gre na čast prvemu organizatorju igre nemške izbrane vrste in od nove sezone članu NBA-franšize Sacramento Kings Dennisu Schröderju. "Ataman, odj***," se je med proslavljanjem po osvojitvi naslova evropskih prvakov pošteno spozabil 32-letni najkoristnejši igralec turnirja in nadaljeval: "Zase je dejal, da je najboljši trener v Evropi v zadnjem desetletju. Pa sploh ve ta človek, o čem govori? Naj sanja še naprej."

Na Atamanov odgovor ni bilo treba dolgo čakati. Odličen turški strateg, ki ima v trenerskem življenjepisu med drugim zapisano, da je bil z Anadolu Efesom (2x) in grškim velikanom Panathinaikosom (1x) evropski klubski prvak, je v pogovoru za domače medije na svojevrsten način Schröderju nalil čistega vina. "Gre za nedvomno dobrega košarkarja, ki pa se očitno spopada s hudimi osebnimi težavami, o katerih ne morem govoriti. Zame so človeškost, liderska črta in skromen pristop veliko pomembnejši od same predstave na igrišču. Od Schröderja ne potrebujem nikakršnega opravičila. Vsak ima pravico do svojega mnenja in ni mi mar za to, kaj kdo reče, temveč je pomembno, kdo kaj reče. Ko želim v svoj klub pripeljati novega košarkarja, se vedno najprej pozanimam o njegovem značaju in o tem, ali premore dovolj skromnosti v sebi," je mirno razlagal Ataman.

Dennis Schröder je med proslavljanjem naslova evropskega prvaka večkrat prestopil meje dobrega okusa. FOTO: Profimedia icon-expand