Spursi ugnali Nuggetse in izsilili sedmo tekmo

Košarkarji San Antonia so v dvoboju z drugimi nosilci končnice Denver Nuggetsi odločitev o potniku v polfinale zahodne konference severnoameriške poklicne košarkarske lige NBA prestavili na odločilno sedmo tekmo. Tokrat so Teksašani pred domačimi navijači s 120:103 premagali Denver in boj na štiri zmage izenačili na 3:3.

Najboljša košarkarja San Antonia, ki je izgubil prejšnji dve tekmi končnice, sta bila LaMarcus Aldridge(26 točk, 10 skokov) in DeMar DeRozan (25). Rudy Gay je dodal 19 točk, Derrick White in Bryn Forbespa 13 oziroma 12. "Vedeli smo, da moramo stopiti skupaj in zaigrati bolj čvrsto, agresivno. Ob polčasu smo strnili glave, ugotovili, da nas tekmec preskakuje kot za šalo, zato smo se popravili v drugem polčasu in zaigrali precej bolje. Vsak je naredil to, kar mora," je po zmagi dejal DeRozan. Pri gostih je vnovič blestel srbski zvezdnik Nikola Jokić s 43 točkami, 12 skoki in devetimi podajami. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Sedma tekma bo v soboto v Denverju, kjer so imeli Nuggetsi najboljši izkupiček domačih zmag v rednem delu lige NBA. Zmagovalec se bo v polfinalu zahodne konference pomeril s Portland Trail Blazersi. Liga NBA, končnica, 1. krog, izid:

- zahod:

San Antonio Spurs - Denver Nuggets 120:103

(Izid v zmagah je izenačen na 3:3).