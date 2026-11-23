"To je sramota za evropsko košarko," s temi besedami je prepoved, ki jo je Stefan Joksimović prejel s strani Baskonie, pokomentiral športni direktor naše izbrane vrste Saša Dončić. Naš najbolj nadobuden igralec je izkazal željo igrati za svojo državo, a vsaj trenutno se zdi, da mu bo to prepovedala španska ekipa, ki nastopa v Evroligi: "Morali bi se zgledovati po nogometu, kjer se državna prvenstva ustavijo med reprezentančnimi premori. Mi ne moremo storiti praktično ničesar. Pomembno je poudariti, da si je Joksimović močno želel igrati za reprezentanco. Je najmlajši člen Baskonie, zato mu ne pustijo oditi na reprezentančno akcijo," je še povedal Dončić.
Obstaja sicer teoretična možnost, da bi se Joksimović izbrani vrsti pridružil v sredo zvečer, a tudi to opcijo je športni direktor praktično zavrgel. Kritičen do odločitve Baskonie pa je bil tudi Alen Omić: "Iskreno, to me zelo moti. Tudi jaz imam klub, ampak mene trener razume, da se grem boriti za svojo državo in grb, tako da me pusti. Potrebujemo vse košarkarje, ki jih imamo. Ko smo vsi zraven, je vse veliko lažje. Odsotnosti veliko terjajo tudi od nas, ki smo že dolgo časa tukaj," je povedal izkušeni center.
Na zboru pa ni bilo niti selektorja Aleksandra Sekulića, ki je včeraj v španskem prvenstvu z Barcelono izgubil proti Tenerifu, ki ga vodi Jaka Lakovič. Sekulića v torek čaka tekma Evrolige proti Fenerbahčeju, kar pomeni, da se bo reprezentanci pridružil v sredo zvečer, tudi to je v svoji izjavi potrdil Saša Dončić.
Največje težave na položaju organizatorja
Kar nekako paradoksalno je, da bo Slovenija proti Finski in Madžarski najbolj "tanka" na položaju organizatorja igre, ki sicer velja za našo najmočnejšo točko. Zaradi poškodb bodo manjkali Aleksej Nikolić, Žiga Samar in Luka Ščuka. Breme bo tako padlo na pleča dveh košarkarjev, ki delujeta doma – Urbana Krofliča (Olimpija) in Jona Dolničarja (Krka). Predvsem zlati kapetan mladinske generacije ima zdaj lepo priložnost, da še enkrat znova dokaže svojo kakovost.
Kot naročeno je torej, da je v zadnjih nekaj tednih pri zmajih dobil pomembnejšo vlogo, kar je opazil tudi Dončić: "Smo v fazi pomlajevanja ekipe, zaradi česar je prisotnost Krofliča izredno pomembna. Velikokrat je že dokazal, da je lahko vodja ekipe. Je v zagonu kariere in zelo sem vesel, da je z nami."
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