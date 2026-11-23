"To je sramota za evropsko košarko," s temi besedami je prepoved, ki jo je Stefan Joksimović prejel s strani Baskonie, pokomentiral športni direktor naše izbrane vrste Saša Dončić. Naš najbolj nadobuden igralec je izkazal željo igrati za svojo državo, a vsaj trenutno se zdi, da mu bo to prepovedala španska ekipa, ki nastopa v Evroligi: "Morali bi se zgledovati po nogometu, kjer se državna prvenstva ustavijo med reprezentančnimi premori. Mi ne moremo storiti praktično ničesar. Pomembno je poudariti, da si je Joksimović močno želel igrati za reprezentanco. Je najmlajši člen Baskonie, zato mu ne pustijo oditi na reprezentančno akcijo," je še povedal Dončić.

Obstaja sicer teoretična možnost, da bi se Joksimović izbrani vrsti pridružil v sredo zvečer, a tudi to opcijo je športni direktor praktično zavrgel. Kritičen do odločitve Baskonie pa je bil tudi Alen Omić: "Iskreno, to me zelo moti. Tudi jaz imam klub, ampak mene trener razume, da se grem boriti za svojo državo in grb, tako da me pusti. Potrebujemo vse košarkarje, ki jih imamo. Ko smo vsi zraven, je vse veliko lažje. Odsotnosti veliko terjajo tudi od nas, ki smo že dolgo časa tukaj," je povedal izkušeni center.