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Košarka

Srb zapretil svojim navijačem: 'Ni se vam treba vračati'

Denver, 25. 10. 2026 16.37 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
Lu.M
Nikola Jokić

Košarkarji ekipe Denver Nuggets so doma po podaljških s 142:135 odpravili New Orleans Pelicans in tako vpisali prvo zmago nove sezone lige NBA. Ob polčasu so zaostajali za 16 točk, kar je dodobra razjezilo domače navijače, ki so svojim ljubljencem namenili kar nekaj žvižgov. Obnašanje občinstva je po koncu srečanja komentiral tudi glavni zvezdnik Denverja Nikola Jokić.

Nikola Jokić proti New Orleans Pelicans
Nikola Jokić proti New Orleans Pelicans
FOTO: Profimedia

Nova sezona, nov trojni dvojček Nikole Jokića. Srb je proti New Orleans Pelicans 35 točkam dodal še 15 skokov in 10 asistenc. Za trikratnega dobitnika nagrade za najkoristnejšega igralca lige je bil to 199. trojni dvojček, z njim pa je svoji ekipi izdatno pomagal do prve zmage v sezoni. Ta pa še zdaleč ni bila samoumevna. Nuggetsi so ob polčasu namreč zaostajali s 73:57, a so v preostanku srečanja pokazali veliko borbenosti, tekmo poslali v podaljške in na koncu slavili.

Če so igralci venomer verjeli, da lahko izid obrnejo v svojo korist, tega ne moremo trditi za navijače. Ti so bili ob polčasu dodobra razjarjeni, kar so zelo jasno tudi "povedali". Tega niso storili z besedami, temveč z žvižgi, ki so jih namenili svojim ljubljencem. Poteza nekaterih privržencev je razjezila srbskega zvezdnika, ki jim je na novinarski konferenci namenil nekaj besed.

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"Žvižgali so nam na prvi domači tekmi sezone, mislim, da se tem navijačem ni treba vračati. Vsi, ki nas spremljajo, vedo, da se nikoli ne predamo. Vrnili smo se že iz težjih situacij. Kar se mene tiče, niso več dobrodošli na naših tribunah," je bil nazoren Jokić. Denverjevi navijači sicer slovijo po tem, da še najbolj sledijo evropskim navijaškim smernicam, ki jih lahko vidimo na košarkarskih tekmah stare celine. Tokrat pa so bili očitno "preveč evropski" za severnoameriško ligo NBA.

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