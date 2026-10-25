Srb zapretil svojim navijačem: 'Ni se vam treba vračati'

Nova sezona, nov trojni dvojček Nikole Jokića. Srb je proti New Orleans Pelicans 35 točkam dodal še 15 skokov in 10 asistenc. Za trikratnega dobitnika nagrade za najkoristnejšega igralca lige je bil to 199. trojni dvojček, z njim pa je svoji ekipi izdatno pomagal do prve zmage v sezoni. Ta pa še zdaleč ni bila samoumevna. Nuggetsi so ob polčasu namreč zaostajali s 73:57, a so v preostanku srečanja pokazali veliko borbenosti, tekmo poslali v podaljške in na koncu slavili.

Če so igralci venomer verjeli, da lahko izid obrnejo v svojo korist, tega ne moremo trditi za navijače. Ti so bili ob polčasu dodobra razjarjeni, kar so zelo jasno tudi "povedali". Tega niso storili z besedami, temveč z žvižgi, ki so jih namenili svojim ljubljencem. Poteza nekaterih privržencev je razjezila srbskega zvezdnika, ki jim je na novinarski konferenci namenil nekaj besed.