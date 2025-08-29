Srbi po bledi predstavi premagali Portugalce

Na moškem evropskem košarkarskem prvenstvu v Latviji ter na Finskem, Cipru in Poljskem so favorizirane reprezentance v 2. krogu dosegle načrtovane zmage, med njimi tudi glavna favorita za zlato kolajno. Nemčija je visoko ugnala Švedsko s 105:83, Srbija pa kljub bledi predstavi Portugalsko z 80:69.

Srbi so na uvodni tekmi skupine A v Rigi premagali Estonce z razliko v točkah +34, na današnji tekmi drugega kroga pa niso posebej blesteli, kljub manjšim težavam pa so bili za 11 točk boljši še od Portugalcev. Pri visoki zmagi je bil najbolj učinkovit Nikola Jokić s 23 točkami in desetimi skoki, pri Portugalcih pa Diogo Brito z 22 točkami in devetimi skoki.

Nikola Jokić FOTO: Profimedia icon-expand

Nemci so v Tampereju pokazali novo učinkovito predstavo, za drugo zmago v skupini B proti Švedom pa sta se najbolj izkazala Dennis Schröder s 23 točkami in sedmimi podajami ter Franz Wagner z 21 točkami.

V skupini A je Turčija na krilih Alperema Senguna, ki je dosegel 23 točk, 12 skokov in devet podaj, premagala Češko z 92:78, Latvija pa je bila po zelo slabi in raztrgani predstavi boljša od Estonije z 72:70. Za prvo zmago enega od štirih gostiteljev letošnjega celinskega tekmovanja je bil najbolj zaslužen prvi zvezdnik Kristaps Porzingis, ki je dosegel 26 točk.