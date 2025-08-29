Srbi po bledi predstavi premagali Portugalce

Srbi so na uvodni tekmi skupine A v Rigi premagali Estonce z razliko v točkah +34, na današnji tekmi drugega kroga pa niso posebej blesteli, kljub manjšim težavam pa so bili za 11 točk boljši še od Portugalcev. Pri visoki zmagi je bil najbolj učinkovit Nikola Jokić s 23 točkami in desetimi skoki, pri Portugalcih pa Diogo Brito z 22 točkami in devetimi skoki.
Nemci so v Tampereju pokazali novo učinkovito predstavo, za drugo zmago v skupini B proti Švedom pa sta se najbolj izkazala Dennis Schröder s 23 točkami in sedmimi podajami ter Franz Wagner z 21 točkami.
V skupini A je Turčija na krilih Alperema Senguna, ki je dosegel 23 točk, 12 skokov in devet podaj, premagala Češko z 92:78, Latvija pa je bila po zelo slabi in raztrgani predstavi boljša od Estonije z 72:70. Za prvo zmago enega od štirih gostiteljev letošnjega celinskega tekmovanja je bil najbolj zaslužen prvi zvezdnik Kristaps Porzingis, ki je dosegel 26 točk.
V skupini B se je druge zmage veselila Litva, po Veliki Britaniji je zanesljivo ugnala še Črno goro s 94:67. Prvo ime dvoboja je bil Rokas Jakubaitis z 21 točkami, 12 podajami in temi ukradenimi žogami, Nikola Vučević je za Črnogorce dosegel 20 točk in deset skokov. Na zadnji tekmi skupini B je bila Finska zelo razpoložena proti Veliki Britaniji, za zanesljivo zmago s 109:79 je Lauri Markkanen dosegel kar 43, nekdanji član Olimpije Sasu Salin pa 21 točk.
