Srbi ponoreli: 'Poveličeval morilce in provociral Jokića'

Žal poškodovani odlični center, sicer pa eden najmočnejših adutov Portlanda v tej sezoni, Jusuf Nurkić se je na šesti tekmi polfinala zahodne konference v košarkarski ligi NBA, na kateri so Trail Blazersi z zmago nad Denver Nuggetsi poskrbeli, da se bo za vstop v konferenčni finale morala odigrati še sedma tekma, po nepotrebnem znašel v središču pozornosti.

Tokrat je šel nekdanji član zagrebške Cedevite predaleč z majico, ki jo je imel oblečeno pod suknjičem, na kateri so bila izpisana imena junakov obrambe Bosne in Hercegovine med državljansko vojno. Ni potrebno posebej izpostavljati, kako so to sprejeli v srbskih medijih, ki so Nurkićevo potezo označili za čisto provokacijo in poveličevanje morilcev srbskega prebivalstva v Bosni in Hercegovini.