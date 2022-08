Srbi vlogo favoritov prepuščajo Slovencem: 'So dominantni in polni samozavesti'

Srbski košarkarji na čelu z aktualnim MVP-jem lige NBA Nikolo Jokićem so parket dvorane Stožice preizkusili že v torek, v sredo pa bodo na njem odigrali težko pričakovano prijateljsko tekmo, za katero vstopnic že dolgo ni več v prodaji. "Pričakujem dobro tekmo. Dvorana bo polna, kar napoveduje lep večer proti kakovostni slovenski zasedbi. Na nas je, da se čim bolje pripravimo in nadaljujemo z uigravanjem pred evropskim prvenstvom," je pričakovanja uvodoma predstavil Vanja Marinković .

"Vsi pravijo, da bo to eno najboljših prvenstev doslej. Izpostavil bi Slovenijo, nas in Grčijo. Potem pa so tu še Francija, Litva in Španija. Torej države, ki so standardno med osem najboljših. Možna so presenečenja, a pričakujem, da na vrhu ne bo velikih sprememb," je svoja pričakovanja še strnil nekdanji član Partizana in Valencie, pri kateri si je garderobo delil tudi s Klemnom Prepeličem in že omenjenim Tobeyjem.

'Slovenci so dominantni in polni samozavesti'

Zanimivo, da bo to sploh prva pripravljalna tekma srbske reprezentance, ki bo odprta za javnost. Doslej so "orli" igrali le s Črno goro, ki so jo za zaprtimi vrati premagali z 82:73. "Tekma s Slovenijo bo dober pokazatelj, kje smo. Slovenci so dominantni in polni samozavesti. Zagotovo nas čaka dobra tekma, saj bodo vsi zelo motivirani," je napovedal selektor Svetislav Pešić.

Prekaljeni trenerski maček je mnoge presenetil, ko je s seznama reprezentantov predčasno črtal dolgoletnega kapetana Miloša Teodosića. Težave na položaju organizatorja igre so se še poglobile, ko je poškodbo staknil Partizanov Aleksa Avramović. Pešić ima sicer kar nekaj težav z zdravjem svojih varovancev, a izgovorov ni želel iskati. "Imamo 16 ali 17 zdravih košarkarjev. Videli bomo, kako bo z Nemanjo Bjelico. Ostajamo pozitivni. Vsi, ki so zdravi, zavzeto trenirajo in vedo, kakšna je njihova vloga v ekipi. Vsak ve, kam sodi," je dodal.

Pešiću so trenutno na voljo: Dejan Davidovac, Ognjen Dobrić, Marko Gudurić, Marko Jagodić-Kuridža, Ognjen Jaramaz, Nikola Jokić, Nikola Kalinić, Balša Koprivica, Vladimir Lučić, Vanja Marinković, Vasilije Micić, Nikola Milutinov, Nemanja Nedović, Filip Petrušev, Dušan Ristić, Boriša Simanić in Nemanja Bjelica, ki pa zaradi težav z mečno mišico ni pripotoval v Slovenijo in je ostal v Beogradu.