Srbi v OI kvalifikacije z močnim štabom: ob Kokoškovu trener Denverja Malone

Kot piše zveza, se bo Mike Malonereprezentanci in trenerskemu štabu na čelom z Igorjem Kokoškovom, ki je Slovenijo vodil do zlatega odličja na evropskem prvenstvu 2017, priključil takoj po zaključku končnice v NBA. Kvalifikacijski turnirji za zadnja prosta mesta na OI bodo potekali med 23. in 28. junijem. Srbija pa se bo za prvo mesto, ki edino vodi na OI v Tokio, merila z Dominikansko republiko in Novo Zelandijo, potem pa se bo ta skupina združila s skupino, v kateri so Portoriko, Italija in Senegal. Slovenski košarkarji pa bodo olimpijske sanje lovili v Kaunasu, kjer jih najprej čakajo Poljaki in Angolci, ob morebitnem uspehu pa v nadaljevanju najboljši ekipi iz skupine z Litvo, Venezuelo in Južno Korejo.

Na olimpijske igre so že uvrščene Španija, Francija, ZDA, Argentina, Avstralija, Nigerija, Iran ter Japonska.