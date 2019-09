Srbi pred tekmo z Američani: 'Čaka nas tekma za prestiž, za ponos'

Srbska športna javnost si je še pred začetkom SP v košarki na Kitajskem obetala revanšo z Američani, vendar do le te ne bo prišlo v velikem finalu, temveč v tekmah za razigravanje. Košarkarsko poslastico, ponovitev finala izpred petih let, si lahko ogledate v četrtek ob 13. uri na VOYO.

Srbi so že pred začetkom prvenstva pletli maščevanje, Američanom so se namreč v velikem finalu želeli oddolžiti za poraz v zadnjih dveh finalih. Pred petimi leti so na svetovnem prvenstvu v košarki, ki ga je gostila Španija, Srbi v finalu proti Američanom klonili z 92:129. Leto kasneje se je situacija ponovila, v finalu olimpijskih iger v Riu je Srbska reprezentanca morala priznati premoč z 66:96.

Argentinski košarkarji so izločili favorizirano Srbijo (97:87). FOTO: Fiba

Po porazu Srbije proti Argentini in presenečenju Francozov v tekmi z Američani, bomo priča ponovitvi finala izpred petih let, le da tokrat tekmeca ne bosta igrala za zlato odličje, temveč se bosta podala v boj za peto mesto. Selektor srbske izbrane vrste Aleksandar Đorđević je spregovoril o nasprotniku, ki je na zadnjih dveh SP nanizal dve zlati medalji, na Kitajskem pa se poslovil od odličja že po četrtfinalu s Francijo. "Pred nami je velik nasprotnik. Iskreno, pripravljali smo se na oba, na Francoze še nekoliko bolj, saj smo bili prepričani, da jih bomo srečali. Mislili smo, da se bomo z njimi borili za olimpijsko vstopnico. Do tega ni prišlo. Čaka nas tekma za prestiž, za ponos, za športno borbo. Odigrati moramo pogumno in pametno, kot doslej,"je dejal Srb in nadaljeval: "Srbija in Amerika sta bili na papirju med favoriti za medaljo. Sam to vidim, kot velik izziv. Vsi smo si želeli do konca, zmago do zadnje potne kaplje. Za to smo delali vse leto. Ni lahko. Profesionalci smo, iz teh izkušenj se je potrebno nekaj naučiti. Potrebno se je pobrati in se pripraviti na naslednjo tekmo."

Favorizirana ameriška reprezentanca je v četrtfinalu izgubila proti Franciji (79:89. FOTO: Fiba