Srbija prvi favorit za evropski naslov, pri vrhu tudi Slovenija

Srbski košarkarji so prvi favoriti za končno zmago na letošnjem evropskem prvenstvu, ki bo med 27. avgustom in 14. septembrom v Limassolu, Katovicah, Tampereju in Rigi. Slovenski košarkarji so na Fibini lestvici na sedmem mestu, medtem ko jih stavnice postavljajo na peto ali šesto mesto.