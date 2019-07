Španke preko Srbkinj do finala evropskega prvenstva

Prvo četrtino je bolje odprla Španija, ki je tudi prva prišla do prednosti. V nadaljevanju se je le-ta vse skozi večala in ob koncu prvega dela znašala že velikih deset točk (21 : 11). V uvodnih minutah je bila najbolj razpoložena rezervistka Silvia Dominguez z osmami točkami.

V drugi četrtini so Srbkinje nekoliko stopile na plin in po košu Sonje Petrović prišle na pet točk zaostanka. Nato je razlika nihala med petimi in desetimi točkami. Ob polčasu pa je na semaforju pisalo 37 : 30 v korist Španije.

Drugi polčas večje spremembe v stanju na parketu ni prinesel. Španke so bile še naprej boljše le toliko, da so zadrževale ugodno prednost, ki so si jo priigrale v prvih dveh četrtinah. Domačinke so sicer v Dragani Stanković našle razpoloženo igralko, a je bilo njenih 10 točk premalo.

V zadnji četrtini pa je na sceno stopila Jelena Brooks, za katero Španke niso imele odgovora. Na njenih krilih so se domačinke povsem približale in s trojko Dajane Butulije celo povedle s 66 : 64. Nato so se Španke znova zbrale, in čeprav je najboljša strelka prvega polčasa Anna Cruz popolnoma odpovedala, so na koncu prišle do tesne zmage. Domačo reprezentanco je stal predvsem katastrofalen met z razdalje, saj je edino srbsko trojko v 40 minutah prispevala že prej omenjena Butulija.

Španke se bodo v finalu pomerile s Francozinjami, ki so bile boljše od Velike Britanje. Srečanje boste lahko V ŽIVO spremljali na VOYO. Srbkinje se bodo za bronasto odličje udarile z Britankami.

Izidi, EP, polfinale:

Francija - Velika Britanija 63 : 56(12 : 16, 34 : 34, 52 : 45, 63 : 56)

Srbija - Španija 66 : 71 (11 : 21, 19 : 16, 20 : 21, 16 : 13)