Srbija v šoku: umrl 27-letni košarkar Ojo

Za odpoved srca naj bi bil kriv prevelik fizični napor, ko so reševalci prišli do telovadnice, so nemudoma pričeli z oživljanjem, a to ni pomagalo, poroča srbski Blic. Kasneje so ga poskusili oživljati še na urgenci, a tudi tam niso bili uspešni.

Ojo, ki je srednješolsko košarko igral v ZDA pri Tennesseeju, univerzitetno pa pri Floridi State, je leta 2017 prestopil k FMP Železniku, pozneje pa se preselil k Crveni zvezdi. Za novo sezono še ni imel delodajalca.