Škandal v Srbiji: evroligaški sodnik aretiran z 250 tisoč evri gotovine

Srbski mediji poročajo, da je bil Uroš Nikolić aretiran na podlagi suma povezav z organiziranimi kriminalnimi združbami. Poleg njega je bilo v preiskavi aretiranih še devet osumljencev, ki jih med drugim sumijo umora in motenja javnega reda in miru.

"Nikolića so aretirali v Beogradu. Pri njem so našli 250 tisoč evrov, zlate palice in številne ure. Sumijo ga, da je finančno pomagal pri delovanju Vračarskega klana," je o aretaciji povedal notranji minister Republike Srbije Ivica Dačić.

Sodnik, ki je izključil Daneua

Ime Uroša Nikolić je pri nas pred tedni že odmevalo. Spomnimo, gre za sodnika, ki je na drugi tekmi finala 2. Lige ABA v dvorani Tivoli izključil 88-letnega Iva Daneua, ki se je bojda nešportno pritoževal nad njegovimi odločitvami. Predstavniki lige ABA naj bi nato celo potrdili, da Nikolić legende slovenske – in jugoslovanske – košarke sploh ni prepoznal.