Škandal v Srbiji: evroligaški sodnik aretiran z 250 tisoč evri gotovine

Srbski mediji poročajo, da je bil Uroš Nikolić aretiran na podlagi suma povezav z organiziranimi kriminalnimi združbami. Poleg njega je bilo v preiskavi aretiranih še devet osumljencev, ki jih med drugim sumijo umora in motenja javnega reda in miru.
"Nikolića so aretirali v Beogradu. Pri njem so našli 250 tisoč evrov, zlate palice in številne ure. Sumijo ga, da je finančno pomagal pri delovanju Vračarskega klana," je o aretaciji povedal notranji minister Republike Srbije Ivica Dačić.
Sodnik, ki je izključil Daneua
Ime Uroša Nikolić je pri nas pred tedni že odmevalo. Spomnimo, gre za sodnika, ki je na drugi tekmi finala 2. Lige ABA v dvorani Tivoli izključil 88-letnega Iva Daneua, ki se je bojda nešportno pritoževal nad njegovimi odločitvami. Predstavniki lige ABA naj bi nato celo potrdili, da Nikolić legende slovenske – in jugoslovanske – košarke sploh ni prepoznal.
Nikolić je (bil) del elitnih evroligaških sodnikov od leta 2019. V sezonah 2020/2021 in 2023/2024 je pravico delil celo na turnirju zaključne četverice. Nazadnje je v drugem krogu letošnje sezone sodil na derbiju med madridskim Realom in Olympiacosom, kjer je bil del sodniške zasedbe skupaj s Slovencem Damirjem Javorjem.
To še zdaleč ni prvi škandal, povezan z evroligaškimi sodniki. Lani je močno odmevala kraja slovenskega sodnika Mateja Boltauzerja, ki je na beograjskem letališču ukradel parfum v vrednosti 200 evrov. Za kazen ga je vodstvo tekmovanja suspendiralo za eno sezono.
