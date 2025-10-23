Svetli način
Košarka

Škandal v Srbiji: evroligaški sodnik aretiran z 250 tisoč evri gotovine

Beograd , 23. 10. 2025 11.45 | Posodobljeno pred 3 minutami

Priznani košarkarski sodnik Uroš Nikolić je bil aretiran v sredo, potem ko je srbska policija pri njem našla 250 tisoč evrov. 39-letnik sicer redno deli pravico na tekmah Evrolige in Lige ABA.

Srbski mediji poročajo, da je bil Uroš Nikolić aretiran na podlagi suma povezav z organiziranimi kriminalnimi združbami. Poleg njega je bilo v preiskavi aretiranih še devet osumljencev, ki jih med drugim sumijo umora in motenja javnega reda in miru. 

"Nikolića so aretirali v Beogradu. Pri njem so našli 250 tisoč evrov, zlate palice in številne ure. Sumijo ga, da je finančno pomagal pri delovanju Vračarskega klana," je o aretaciji povedal notranji minister Republike Srbije Ivica Dačić.

Sodnik, ki je izključil Daneua 

Ime Uroša Nikolić je pri nas pred tedni že odmevalo. Spomnimo, gre za sodnika, ki je na drugi tekmi finala 2. Lige ABA v dvorani Tivoli izključil 88-letnega Iva Daneua, ki se je bojda nešportno pritoževal nad njegovimi odločitvami. Predstavniki lige ABA naj bi nato celo potrdili, da Nikolić legende slovenske – in jugoslovanske – košarke sploh ni prepoznal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nikolić je (bil) del elitnih evroligaških sodnikov od leta 2019. V sezonah 2020/2021 in 2023/2024 je pravico delil celo na turnirju zaključne četverice. Nazadnje je v drugem krogu letošnje sezone sodil na derbiju med madridskim Realom in Olympiacosom, kjer je bil del sodniške zasedbe skupaj s Slovencem Damirjem Javorjem

To še zdaleč ni prvi škandal, povezan z evroligaškimi sodniki. Lani je močno odmevala kraja slovenskega sodnika Mateja Boltauzerja, ki je na beograjskem letališču ukradel parfum v vrednosti 200 evrov. Za kazen ga je vodstvo tekmovanja suspendiralo za eno sezono. 

košarka evroliga aba liga Uroš Nikolić aretacija
