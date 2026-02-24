Srboritežema 'izstavili' račun: liga NBA oglobila Pippena in Gardnerja

Ko je bilo v soboto zvečer še 1:55 minute pred koncem četrte četrtine tekme, v kateri so Heat zmagali s 136:120, je Myron Gardner od zadaj porinil Scottyja Pippena mlajšega in ga podrl. Pippen je nato stekel po igrišču, da bi se soočil z Gardnerjem in ga močno porinil z obema rokama. Dejanje ni ostalo neopaženo, vnel se je splošni pretep, ki se je 1:19 minute pred koncem tekme celo preselil med sedeže.