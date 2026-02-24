Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
ZOI 2026 Liga prvakov Nogomet Formula 1 MotoGP Košarka Borilni športi Odbojka Drugi športi
Voyo.si
Košarka

Srboritežema 'izstavili' račun: liga NBA oglobila Pippena in Gardnerja

New York, 24. 02. 2026 08.50 pred 37 minutami 1 min branja 1

Avtor:
STA
Myron Gardner Scotty Pippen

Vodstvo košarkarske lige NBA ne dopušča agresivnega ravnanja igralcev na igriščih. Kar globoko bosta morala seči v žep košarkarja Memphis Grizzlies Scotty Pippen mlajši in Miami Heat Myron Gardner, ki sta se zapletla v pretep. Liga NBA je po pretepu izstavila račun v višini 70.000 dolarjev (59.452 evrov), vsakemu 35.000.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Ko je bilo v soboto zvečer še 1:55 minute pred koncem četrte četrtine tekme, v kateri so Heat zmagali s 136:120, je Myron Gardner od zadaj porinil Scottyja Pippena mlajšega in ga podrl. Pippen je nato stekel po igrišču, da bi se soočil z Gardnerjem in ga močno porinil z obema rokama. Dejanje ni ostalo neopaženo, vnel se je splošni pretep, ki se je 1:19 minute pred koncem tekme celo preselil med sedeže.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Sodniki so obema nemudoma zaradi kršitve pravil in nešportnega obnašanja piskali tehnični napaki in izključili oba vročekrvneža. Pretep pa je zdaj dobil še končni epilog s kazenskim ukrepom lige NBA.

košarka nba pretep

Obrambni zid: Wembanyama s šestimi blokadami in 17 skoki

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
terlox
24. 02. 2026 09.31
Pošteno bi bilo da objavite daljši videoposnetek tega incidenta - kako je Gardner v prejšnji akciji grdo od zadaj popolnoma brez potrebe porinil Pippena. Prav da ga je nazaj, še bolj bi ga moral usekati.
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Kako praznovati dan, ki ga ni?
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Tako boste vzgojili inteligentnega otroka
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Kako otroke naučiti varčevanja na igriv in preprost način
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
Najlepša dekliška imena z najlepšimi pomeni: nežnost, moč in dar življenja
zadovoljna
Portal
Olajšal mu je zadnje mesece življenja
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
Dnevni horoskop: Rake čaka naporen dan, device bodo priskočile na pomoč
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To morate vedeti o dodajanju volumna, če imate tanke lase
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
To so mokasini, ki bodo hit letošnjega leta
vizita
Portal
Kupila ponarejen Ozempic in skoraj umrla
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Zakaj se pojavi nenadna vrtoglavica
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Mentalna izčrpanost: znaki, ki jih ljudje najpogosteje ignorirajo
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
Bi lahko raka odkrili desetletja pred nastankom?
cekin
Portal
Škandal: Zakaj so morali davkoplačevalci kriti razkošje princa Andrewa?
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Sporna profilna fotografija: 24-letnica razjezila internet
Britanec s hišo za 1 euro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Britanec s hišo za 1 euro na Siciliji poplačal dolgove in podvojil prihodke
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
Kdo kupuje luksuzne nepremične v Sloveniji?
moskisvet
Portal
Drama na 29. rojstnem dnevu zaradi zastrupitve s sušijem
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
Najbolj skrivnostni kraji na svetu: izginotja, ki še danes nimajo razlage
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
To so znaki, ki moškega izdajajo, da svoje ženske ne ljubi več
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
Vročo golfistko Donald Trump povabil na igrišče
dominvrt
Portal
Uprava prosi: Nikar ne odstranjujte teh pasti
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Tako bo vaše drevo denarja dočakalo 100 let
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
Kako načrtovati prenovo stanovanja, če imate psa ali mačko
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
V Mariboru še vedno opozorilo zaradi nevarnosti lomljenja vej in drevja
okusno
Portal
Hrana, ki jo kuharski mojstri nikoli ne kupijo v trgovini
Izvrstna sladica s kremno in sočno sredico
Izvrstna sladica s kremno in sočno sredico
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Izvrstno kosilo, ki ga bodo vsi hvalili
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
voyo
Portal
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543