Srboritežema 'izstavili' račun: liga NBA oglobila Pippena in Gardnerja

Ko je bilo v soboto zvečer še 1:55 minute pred koncem četrte četrtine tekme, v kateri so Heat zmagali s 136:120, je Myron Gardner od zadaj porinil Scottyja Pippena mlajšega in ga podrl. Pippen je nato stekel po igrišču, da bi se soočil z Gardnerjem in ga močno porinil z obema rokama. Dejanje ni ostalo neopaženo, vnel se je splošni pretep, ki se je 1:19 minute pred koncem tekme celo preselil med sedeže.
Sodniki so obema nemudoma zaradi kršitve pravil in nešportnega obnašanja piskali tehnični napaki in izključili oba vročekrvneža. Pretep pa je zdaj dobil še končni epilog s kazenskim ukrepom lige NBA.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.