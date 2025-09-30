Srbska košarkarska reprezentanca je dobila novega selektorja

Po bolečem porazu proti Finski v osmini finala evropskega prvenstva je izkušeni Svetislav Pešić , ki je srbsko reprezentanco popeljal do bronaste medalje na olimpijskih igrah in srebrne na svetovnem prvenstvu, svojo pot na položaju selektorja zaključil z iztekom pogodbe konec septembra. "Dušan je zelo zgodaj stopil v trenerske vode in postal eno najzanimivejših imen srbske trenerske šole. Pri 22 letih je začel kot pomočnik v Novem Sadu, nato vodil Vojvodino, pa tudi Spartak iz Subotice. Po vrnitvi v FMP je leta 2017 dobil največjo priložnost v karieri – postal je trener Crvene zvezde, in to pri komaj 31 letih, kot najmlajši strateg Evrolige v tistem trenutku.

Kariero je nadaljeval v tujini – v Rusiji kot trener Avtodora, nato pa v Turčiji, kjer je doživel največji vzpon. Med letoma 2020 in 2023 je sedel na klopi Bursaspora, kluba, ki ga je popolnoma preobrazil in s katerim je leta 2022 prišel do finala EuroCupa – zgodovinskega uspeha za turški klub. V tej sezoni je bil razglašen za najboljšega trenerja EuroCupa.

Leta 2023 je prišel v enega največjih turških klubov, Bešiktaš, kjer si je v črno-belem delu Istanbula hitro pridobil status ljubljenca navijačev. V prejšnji sezoni je z ekipo prišel do finala turškega prvenstva", je srbska košarkarska zveza povzela pot Dušana Alimpijevića do mesta selektorja.