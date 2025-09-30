Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Srbska košarkarska reprezentanca je dobila novega selektorja

Beograd, 30. 09. 2025 16.44 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

Srbska košarkarska reprezentanca je po presenetljivem izpadu v osmini finala minulega EuroBasketa našla novega selektorja. Po odhodu 76-letnega Svetislava Pešića bo na klop sedel 39-letni Dušan Alimpijević.

Po bolečem porazu proti Finski v osmini finala evropskega prvenstva je izkušeni Svetislav Pešić, ki je srbsko reprezentanco popeljal do bronaste medalje na olimpijskih igrah in srebrne na svetovnem prvenstvu, svojo pot na položaju selektorja zaključil z iztekom pogodbe konec septembra.  "Dušan je zelo zgodaj stopil v trenerske vode in postal eno najzanimivejših imen srbske trenerske šole. Pri 22 letih je začel kot pomočnik v Novem Sadu, nato vodil Vojvodino, pa tudi Spartak iz Subotice. Po vrnitvi v FMP je leta 2017 dobil največjo priložnost v karieri – postal je trener Crvene zvezde, in to pri komaj 31 letih, kot najmlajši strateg Evrolige v tistem trenutku.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kariero je nadaljeval v tujini – v Rusiji kot trener Avtodora, nato pa v Turčiji, kjer je doživel največji vzpon. Med letoma 2020 in 2023 je sedel na klopi Bursaspora, kluba, ki ga je popolnoma preobrazil in s katerim je leta 2022 prišel do finala EuroCupa – zgodovinskega uspeha za turški klub. V tej sezoni je bil razglašen za najboljšega trenerja EuroCupa.

Leta 2023 je prišel v enega največjih turških klubov, Bešiktaš, kjer si je v črno-belem delu Istanbula hitro pridobil status ljubljenca navijačev. V prejšnji sezoni je z ekipo prišel do finala turškega prvenstva", je srbska košarkarska zveza povzela pot Dušana Alimpijevića do mesta selektorja.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Alimpijević je znan kot trener sodobnega in energičnega sloga – veliko tranzicije, agresivna obramba in ogromno zaupanja v mlade igralce. Njegova kariera kaže, da zna graditi ekipe, razvijati nadarjene igralce in pustiti pečat v vsakem klubu, ki ga vodi.

Zdaj je pred njim največji izziv doslej – klop Srbije. Naloga, da nadaljuje tam, kjer je končal prejšnji strokovni štab pod vodstvom legendarnega trenerja Svetislava Pešića, da ohrani kult reprezentance in vnese novo energijo v našo nacionalno ekipo", so dodali.

Dušan Alimpijević srbska košarkarska reprezentanca nikola jokić
Naslednji članek

'Starost je le številka, težko povem, ali je to moja zadnja sezona v karieri'

SORODNI ČLANKI

Jokić in Jović igrala bolna, Pešić večkrat odpovedal treninge

Živi v Sloveniji, ljubi Urško, z vsem srcem navija za Srbijo, zdaj drži pesti za Dončića in družbo

Novo presenečenje na EuroBasketu: Turki nadigrali Srbe

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256