Srbska reprezentanca na Kitajsko brez Teodosića

Srbske košarkarje na Kitajskem čaka turnir, ki bo zadnja priprava pred svetovnim prvenstvom, ki se začne konec meseca na Japonskem. Eden najbolj izkušenih košarkarjev in kapetan Miloš Teodosićje pred dnevi obnovil poškodbo stopala in njegov nastop na SP je pod velikim vprašanjem. Srbski branilec ima na nogi še vedno zaščitni "čevelj", informacij o tem, kdaj bi lahko znova zaigral ni. Selektor Saša Đorđević je na Kitajsko odpeljal 12 igralcev, zadnja možnost za prijavo igralcev za SP pa je 48 ur pred začetkom tekmovanja. Na Kitajskem se bodo pomerili z Italijani, Novozelandci in Francozi.

Seznam reprezentance:

Stefan Jović, Vasilije Micić, Bogdan Bogdanović, Marko Gudurić, Marko Simonović, Vladimir Lučić, Stefan Birčević, Nemanja Bjelica, Nikola Jokić, Boban Marjanović, Miroslav Raduljica, Nikola Milutinov;