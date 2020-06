Srbska zveza odpovedala zbor košarkarjev na Kopaoniku

Po tem, ko so potrdili okužbo člana Partizana Nikole Jankovića, je načrte srbske reprezentance, ki jo vodi Igor Kokoškov, pokvarila še novica o pozitivnem brisu Stefana Đorđevića, člana FMP. Srbska košarkarska zveza (KSS) je v kratki izjavi za javnost zapisala, da so s tem želeli zagotoviti "varnost igralcev" v želji, da "nihče ne bi bil izpostavljen kakršnemu koli tveganju". Reprezentanca bi se morala v Beogradu sicer zbrati ravno v torek.

"Članska reprezentanca Srbije ta četrtek le ne bo potovala na Kopaonik!" so na uradni spletni strani zapisali pri KSS. "Srbska košarkarska zveza je v dogovoru s strokovnim štabom in zdravniško ekipo A-reprezentance sprejela odločitev, da zaradi povečanega tveganja za okužbo igralcev z virusom covid-19 odpove trening kamp, ki bi moral biti na sporedu od 25. junija do 5. julija. To odločitev je KSS sprejela predvsem zaradi zagotavljanja varnosti igralcev in v želji, da se reprezentantov ne izpostavlja kakršnemu koli tveganju morebitni okužbi s koronavirusom,"so dodali.

Povratek Kalinića in Nedovića

Na seznamu selektorja Kokoškova so bili poleg Jankovića in Đorđevića tudi Miloš Teodosić, Miroslav Raduljica, Stefan Jović, Vasilije Micić, Nemanja Nedović, Nikola Kalinić, Ognjen Jaramaz, Rade Zagorac, Stefan Birčević, Uroš Trifunović, Novica Veličković, Luka Ašćerić, Nikola Rebić, Branko Lazić, Ognjen Dobrić, Dejan Davidovac, Boriša Simanić, Nikola Jovanović, Ognjen Kuzmić, Stefan Pot, Marko Pecarski, Aleksa Radanov, Marko Radovanović, Aleksa Avramović, Nemanja Dangubić, Luka Mitrović, Dalibor Ilić, Stefan Janković in Aleksej Pokuševski.

Na seznamu najbolj bodeta v oči Kalinić (Fenerbahče) in Nedović (Olimpia Milano), ki ju bo Kokoškov očitno poskušal vrniti v reprezentančni pogon, potem ko pod njegovim predhodnikom Sašo Đorđevićemnista nastopila na lanskem svetovnem prvenstvu na Kitajskem. Prva naloga "orlov" so pred nadaljevanjem športnega dogajanja seveda kvalifikacije za EuroBasket, ki so jih Kokoškov in varovanci začeli z zmago na Finskem (80:58) in nadaljevali z bolečim domačim porazom prodi nekdanjim delodajalcem srbskega strokovnjaka, reprezentanci Gruzije (90:94).