Srbske vrstnice na slovenski poti do boja za odličja

V zadnjo tekmo skupinskega dela EP sta obe ekipi vstopili suvereno, tako se je prva četrtina zaključila z le točko razlike v prid nasprotnicam. Slovenke so si v nadaljevanju s kolektivno igro in borbo v obrambi do zadnje četrtine priigrale 7 točk prednosti. V zadnjem delu dvoboja pa so nekoliko popustile, tako so se jim Finke ponovno približale. Še dve minuti pred koncem so bile v vodstvu Slovenke, nato pa so nasprotnice z dvema uspešnima napadoma prišle do zmage.

Med Slovenkami, ki jih v izločilnih bojih sedaj čaka Srbija, je izstopala Ela Modrić, ki je dosegla 12 točk in k temu dodala še 9 skokov ter 3 podaje.



Izidi skupinskega dela EP:

1. krog: Slovenija – Črna gora 79:66

2. krog: Slovenija – Belgija 56:44

3. krog: Finska – Slovenija 58:55