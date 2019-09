Srbski kapetan zagotavlja: Ne zmenimo se za Španijo, osredotočeni smo le nase

Kapetan srbske izbrane vrste Miroslav Raduljica navijačem zagotavlja, da so z mislimi povsem osredotočeni le na svojo predstavo: "Ne razmišljamo o Špancih. Kar so pokazali doslej, ni pomembno. Vsi vemo, kako izkušena reprezentanca so. Pričakovati gre, da se bo njihova forma dvigala, ko se bo turnir bližal koncu. Zavedajo se, da niso več najmlajši, zato so v prejšnjih tekmah skušali prihraniti karseda veliko energije. Morda so imeli v preteklih letih po imenih kvalitetnejšo ekipo, a mi smo osredotočeni le na svojo predstavo."

31-letnik, ki si kruh od sezone 2017/2018 dalje služi prav na Kitajskem, še pravi, da je pred ‘orli’ najtežji izziv doslej: "Gledali smo njihovo tekmo z Italijo. Vemo, kako igrajo. Zagotovo nas čaka najzahtevnejše srečanje doslej, saj v tej fazi tekmovanje veliko pomenijo izkušnje. A mi smo pripravljeni. Kemija v ekipi je odlična, komaj čakamo, da se tekma prične."

Že pred obračunom pa je jasno, da bosta v četrtino finala napredovali obe reprezentanci. Zmagovalec se bo pomeril s poražencem tekme med Poljsko in Argentino, medtem ko drugouvrščenega v skupini J čaka zmagovalec že prej omenjenega srečanja. A pričakovati gre, da bosta tako Španija kot Srbija zaigrali na vso moč. Tudi zaradi tega, ker poraženca v morebitnem polfinalu po vsej verjetnosti čaka reprezentanca ZDA.

Srbija - Španija