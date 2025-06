Teodosić končal kariero

"Prišel je trenutek, da se poslovim od ene faze ljubezni do magične igre pod obročema. Za mano, za nami, je obdobje velike želje, borbe, osvojenih trofej in tudi izgubljenih finalov. Vse to je šport, vse to je življenje. Za nič ga ne bi zamenjal. Hvala vsem, ki so mi v toku uspešne kariere pomagali, imen pa ne bi izpostavljal," je besede 38-letnega srbskega košarkarja Miloš Teodosić povzela tiskovna agencija Tanjug.