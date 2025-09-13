Svetli način
Košarka

Srbski košarkarski selektor naznanil odhod

Beograd, 13. 09. 2025 09.03 | Posodobljeno pred 30 minutami

S.V. , STA
Srbski trener Svetislav Pešić je za časnik Politika dejal, da bo pomagal pri iskanju novega selektorja srbske reprezentance, potem ko se mu konec septembra izteče pogodba s tamkajšnjo košarkarsko zvezo.

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić FOTO: AP

Zelo izkušeni in cenjeni trener Svetislav Pešić je poudaril, da je prišel čas za novega selektorja, obenem pa je predsedniku Srbske košarkarske zveze Nebojši Čoviću dejal, da mu bo pomagal pri iskanju svojega naslednika na klopi izbrane vrste.

Preberi še Jokić in Jović igrala bolna, Pešić večkrat odpovedal treninge

Pešić je drugič na klop srbske izbrane vrste sedel leta 2021, potem ko se Srbija ni uvrstila na olimpijske igre v Tokiu. Na EP pred tremi leti je nato z reprezentanco izpadel v osmini finala, na SP 2023 osvojil srebro, na OI v Parizu lani pa bron.

Na letošnjem evropskem prvenstvu je Srbija s superzvezdnikom Nikolo Jokićem na čelu presenetljivo izpadla v osmini finala proti Finski, potem ko je bila ena izmed favoriziranih reprezentanc za osvojitev naslova. V boju zanj se bosta v nedeljo pomerili reprezentanci Nemčije in Turčije, za bron bosta igrali Finska in Grčija.

Kdo bo naslednik Pešića?

Srbski mediji so se ob tem seveda že razpisali o tem, kdo bi lahko po odhodu Pešića zasedel selektorski stolček. Srbski Sportklub poroča, da je najresnejši kandidat Dušan Alimpijević, potem ko je srbska zveza že stopila v kontakt s turškim Bešiktašem.

Jurica Golemac in Dušan Alimpijević
Jurica Golemac in Dušan Alimpijević FOTO: Luka Kotnik

Kot drugo zelo smiselno izbiro srbski mediji navajajo Sašo Obradovića, ki je po treh sezonah pri Monacu trenutno brez delodajalca. Tu so še alternative - Aleksandar Đorđević, Igor Kokoškov, Darko Rajaković in Aleksandara Džikić. Srbski novinarji nekaj možnosti pripisujejo tudi Vladimirju Jovanoviću, Nenadu Stefanoviću in Dejanu Radonjiću, a te so občutno manjše. 

košarka pešić srbija selektor
Wagner o vitkem Dončiću: Ne vidim razlike, pri njem je to težko opaziti

