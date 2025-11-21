Svetli način
Košarka

Srbski orjak in nekdanji soigralec Dončića na pragu Ilirije?

Ljubljana, 21. 11. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 47 minutami

PREDVEDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Simon Valant
Komentarji
3

V Tivoliju se šušlja o veliki okrepitvi. Srbski košarkarski orjak Boban Marjanović, ki v višino meri kar 224 cm, bi lahko postal član Perspektive Ilirije. 37-letni center, ki je v Dallasu igral tudi z Luko Dončićem, bi bil odmevna okrepitev za ambiciozne Ljubljančane.

Boban Marjanović in Luka Dončić
Boban Marjanović in Luka Dončić FOTO: AP

Košarkarji Perspektive Ilirije se pospešeno pripravljajo na sobotno tekmo lige ABA, v kateri bodo v domačem Tivoliju gostili sarajevsko Bosno. Gre za ponovitev lanskega vročega finala druge lige regionalnega tekmovanja, zaradi katerega bo dvoboj za Ljubljančane še posebej nabit z emocijami. Medtem ko ekipa išče ritem v svoji premierni sezoni med regionalno elito, pa se v klubskih kuloarjih pojavlja še ena zgodba – morda celo večja od same tekme.

V Tivoliju se šušlja o Bobanu Marjanoviću

Potem ko je lani zapustil ligo NBA, kjer je igral za šest klubov, med njimi tudi za Dallas Mavericks v družbi svojega velikega prijatelja Luke Dončića, se je 224 centimetrov visoki Boban Marjanović preizkušal še v Evroligi pri Fenerbahčeju in v kitajski CBA pri moštvu Zhejiang Lions. Ker je bil njegov košarkarski urnik v zadnjih mesecih precej tih, so se v javnosti že pojavila ugibanja, da je nekdanji reprezentant Srbije pri 37 letih morda že zaključil kariero.

Boban Marjanović
Boban Marjanović FOTO: AP

A po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah temu še zdaleč ni tako. Med njegovimi snubci je namreč ambiciozna Perspektiva Ilirija. Kot nam je znano, je Marjanović pripravljen priti v Ljubljano. Rokavica je zdaj na strani Ilirije, ki bi si z morebitno pogodbo zagotovila največjo okrepitev v zgodovini kluba – in eno največjih v zgodovini slovenske klubske košarkarske. Glavno vprašanje akterjev ljubljanskega kluba bo seveda fizična pripravljenost 37-letnika. 

Marketinški učinek bi bil ogromen

Potencialni prihod ikone, kot je Marjanović, bi za klub pomenil ne le športno oplemenitenje ekipe, temveč tudi izjemen marketinški učinek. Ilirija je po dobrih predstavah v uvodu sezone že privabila bogatega generalnega pokrovitelja – skupino Perspektiva v lasti zakoncev Južna, ki sta po novem vodilna na Managerjevi lestvici najbogatejših Slovencev. Dodana medijska prepoznavnost, ki jo prinaša "Bobinator", bi lahko klub postavila na zemljevid regije še hitreje kot rezultati na parketu.

Pred kratkim sta ekipo že okrepila Simisola Shittu, nekdanji član razvojne G-lige, in srbski reprezentant Ognjen Jaramaz, ki je pred leti nosil dres Partizana. Morebiten prihod Marjanovića pa bi to zgodbo dvignil na povsem novo raven.

košarka ilirija boban marjanović
Naslednji članek

Ko ima hudič mlade: Dallas do konca sezone izgubil še enega košarkarja

KOMENTARJI (3)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
TITO50
21. 11. 2025 19.21
Konec kariere, nekdo mu mora urediti slovensko državljanstvo.
ODGOVORI
0 0
Lopov975
21. 11. 2025 19.02
+6
bravo ilirija
ODGOVORI
6 0
dinozaver79
21. 11. 2025 19.01
+5
No to pa bi bila velika okrepitev, Marjanovic se mi je izredno dopadel se v casih ko je igral z Luko
ODGOVORI
5 0
