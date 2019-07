Srbski reprezentant Kuzmić hudo poškodovan v nesreči

"KK Crvena zvezda mts obvešča javnost, da je reprezentant Srbije in center našega kluba Ognjen Kuzmić doživel hudo prometno nesrečo v nedeljo v jutranjih urah na magistralni cesti Banja Luka - Prijedor. Ob tem je Ognjen doživel težke poškodbe glave in prsnega koša,"so zapisali v izjavi za javnost pri beograjskem klubu.

Kuzmić je v vrste Crvene zvezde prestopil letos iz madridskega Reala, kjer je igral zadnji dve sezoni, čeprav je imel obilo težav s poškodbami. Sicer je 29-letni košarkar tudi član srbske reprezentance. Bil je član reprezentance na Eurobasketu 2017, ko je Slovenija v finalu premagala Srbijo. Bil je tudi član NBA moštva Golden State Warriors in grškega Panathinaikosa.

Po neuradnih informacijah je košarkarjevo stanje resno zaradi poškodb čeljusti in prsnega dela in možnostjo možganskih poškodb. Več informacij bo znanih, ko bodo opravili vse preglede v beograjski bolnišnici (tudi magnetno resonanco in CT glave), kamor so ga odpeljali s helikopterjem. Nesreča se je zgodila v bližini Banje Luke, Kuzmić naj bi se vračal s poroke, ko je trčil v drug avto. Po zadnjih informacijah je bil Kuzmić le sovoznik, vozil je njegov prijatelj. V drugem avtu sta bila prav tako dva potnika, oba sta jo odnesla z lažjimi poškodbami, eden od njiju je boksar Dražan Janjanin, ki se je vračal iz dvoboja v Münchnu.