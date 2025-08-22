Svetli način
Košarka

Srbski selektor Pešić: Slovenija ni bila na najvišji ravni

Beograd, 22. 08. 2025 14.31 | Posodobljeno pred 1 uro

STA , S.V.
Srbski košarkarski selektor Svetislav Pešić je na novinarski konferenci po prepričljivi zmagi na pripravljalni tekmi nad Slovenijo (106:72) dejal, da Slovenija ni bila na najvišji ravni in da je bila kar precej oslabljena.

Za Srbijo in Slovenijo je bila četrtkova tekma v Beogradu generalka za evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 27. avgusta.

"Tekma je bila za nas pomembna v procesu priprav na EP. Tudi zaradi občinstva je bil poudarek na naši igri. Igrali smo zelo resno, čestital sem igralcem, izpolnili smo načrt, igrali smo tako obrambo kot napad. To je bilo kar dobro, Slovenija ni bila na tej ravni. So bili kar precej oslabljeni. Ne ukvarjamo se z nasprotniki, ukvarjamo se s tem, kaj lahko mi naredimo. Upamo, da bomo dvignili formo in začeli EP, kot smo načrtovali," je na novinarski konferenci dejal Pešić.

Fiasko slovenskih košarkarjev, Srbi visoko slavili

Selektor je bil zadovoljen, da se je ekipi pridružil Vasilije Micić, ki se je skozi pripravljalno obdobje mučil s poškodbo. "Videli bomo, kakšno je stanje z Micićem. Ne bi rad podajal hitrih zaključkov, ampak najpomembneje je, da vse skupaj mine brez bolečin. Potreben je čas. Nekako se je vrnil, tako da bomo videli," je dejal.

Svetislav Pešić
Svetislav Pešić FOTO: AP

Srbska ekipa je skupaj že vrsto let, kar trenerju zelo olajša delo. "Poznamo se, vsi vedo, kdo je trener, kaj lahko pričakujejo od mene, kaj jaz od njih. Ni trajalo veliko časa, morda nam je manjkala kakšna tekma," je dodal Pešić.

Povprašali so ga tudi o kadrovski situaciji v ekipi in ali se mu porajajo vprašanja v zvezi s končnim seznamom: "Nimam nobenih dilem. Ko bo prišel čas, bom objavil seznam. Pravočasno boste obveščeni. Vse je v interesu reprezentance. Vsi so na voljo. Micić je igral, tako da bomo videli. Filip Petrušev je imel visoko vročino. Ne more hoditi, shujšal je, zato je izčrpan do skrajnosti."

Pri Sloveniji kot zadnja odpadla Cerkvenik in Smrekar

Znana je dvanajsterica košarkarjev, ki bo zastopala barve Slovenije na evropskem prvenstvu. Kot zadnja je selektor Aleksander Sekulić prečrtal Miho Cerkvenika in Žaka Smrekarja.

Žalostna, a kruta realnost: Slovenija še nikoli ni bila tako nebogljena

Slovenija bo v ponedeljek zvečer odpotovala na Poljsko v postavi Luka Dončić, Klemen Prepelič, Gregor Hrovat, Aleksej Nikolić, Edo Murić, Alen Omić, Martin Krampelj, Mark Padjen, Robert Jurković, Luka Ščuka, Rok Radović in Leon Stergar.

košarka srbija slovenija pešić
Srčni pozdrav Dončića in Jokićeve hčerke po fiasku Slovenije očaral svet

KOMENTARJI (6)

G. Papež
22. 08. 2025 16.30
Vsi nas tolažijo. Hvala.
BrezPitt
22. 08. 2025 16.14
Gledal vedno Slo reprezentanco celo vse od pripravljalnih tekem do prvenstev. No sedaj lahko rečem, da dokler bodo Erjavec, Sekulič in S.Dončič v reprezentanci ne gledam več in upam, da je čim več takih tukaj. Bom pa z veseljem Srbijo gledal in kakšne druge zanimive tekme.
Pikaponca
22. 08. 2025 16.10
Za Slovenijo je KOŠARKA zaključena za prihodnjih 10. let.
barjan?ek1
22. 08. 2025 16.02
Leta 2017 smo Srbe premagali, danes smo 10 svetlobnih let za njimi. Logično vprašanje, kdo je tukaj zamočil. Odgovor se ponuja kar sam od sebe. Sedanja košarkaška stroka s KZS na čelu. Že 5 let so vsi skupaj na čelu z Erjavcem in Sekuličem zreli za odstrel. SLO košarko peljejo v propast.
Banion
22. 08. 2025 15.38
slovenija ni bila na nobeni ravni, žal.
JApajaDAja
22. 08. 2025 15.48
bila je pod vsako ravnjo....želimo, si da bo drugače, ko bo šlo zares !
