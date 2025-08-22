Srbski selektor Pešić: Slovenija ni bila na najvišji ravni

Srbski košarkarski selektor Svetislav Pešić je na novinarski konferenci po prepričljivi zmagi na pripravljalni tekmi nad Slovenijo (106:72) dejal, da Slovenija ni bila na najvišji ravni in da je bila kar precej oslabljena.

Za Srbijo in Slovenijo je bila četrtkova tekma v Beogradu generalka za evropsko prvenstvo, ki se bo začelo 27. avgusta. "Tekma je bila za nas pomembna v procesu priprav na EP. Tudi zaradi občinstva je bil poudarek na naši igri. Igrali smo zelo resno, čestital sem igralcem, izpolnili smo načrt, igrali smo tako obrambo kot napad. To je bilo kar dobro, Slovenija ni bila na tej ravni. So bili kar precej oslabljeni. Ne ukvarjamo se z nasprotniki, ukvarjamo se s tem, kaj lahko mi naredimo. Upamo, da bomo dvignili formo in začeli EP, kot smo načrtovali," je na novinarski konferenci dejal Pešić.

Selektor je bil zadovoljen, da se je ekipi pridružil Vasilije Micić, ki se je skozi pripravljalno obdobje mučil s poškodbo. "Videli bomo, kakšno je stanje z Micićem. Ne bi rad podajal hitrih zaključkov, ampak najpomembneje je, da vse skupaj mine brez bolečin. Potreben je čas. Nekako se je vrnil, tako da bomo videli," je dejal.

Svetislav Pešić FOTO: AP icon-expand

Srbska ekipa je skupaj že vrsto let, kar trenerju zelo olajša delo. "Poznamo se, vsi vedo, kdo je trener, kaj lahko pričakujejo od mene, kaj jaz od njih. Ni trajalo veliko časa, morda nam je manjkala kakšna tekma," je dodal Pešić. Povprašali so ga tudi o kadrovski situaciji v ekipi in ali se mu porajajo vprašanja v zvezi s končnim seznamom: "Nimam nobenih dilem. Ko bo prišel čas, bom objavil seznam. Pravočasno boste obveščeni. Vse je v interesu reprezentance. Vsi so na voljo. Micić je igral, tako da bomo videli. Filip Petrušev je imel visoko vročino. Ne more hoditi, shujšal je, zato je izčrpan do skrajnosti."

Pri Sloveniji kot zadnja odpadla Cerkvenik in Smrekar

Znana je dvanajsterica košarkarjev, ki bo zastopala barve Slovenije na evropskem prvenstvu. Kot zadnja je selektor Aleksander Sekulić prečrtal Miho Cerkvenika in Žaka Smrekarja.