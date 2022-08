Srbski selektor: Tudi Dončić bo nekoč zagotovo MVP

Primerjava med Luko Dončićem in Nikolo Jokićem je neizogibna. Oba v istem času blestita v ligi NBA in v dresu svojih reprezentanc. Jokić je naziv najkoristnejšega igralca rednega dela lige NBA dvakrat že osvojil, podobno pot srbski selektor Svetislav Pešić napoveduje tudi že zdaj najboljšemu slovenskemu košarkarju vseh časov. Čeprav primerjavo obeh na novinarski konferenci sprva zavrnil: "Ne bi preveč govoril o njima," a seveda ga je hitro poneslo.

"To sta dva popolnoma drugačna igralca. Imata različna pogleda na košarko, različno jo igrata, na koncu koncev igrata tudi na različnih položajih," je o velikima zvezdnikoma lige NBA sprva dejal trener, ki je reprezentanco nekdanje Jugoslavije leta 1993 popeljal do zlate medalje na Eurobasketu, leta 2002 pa do naslova svetovnih prvakov. Nato pa je poskušal primerjati slovenskega in srbskega asa. "Tisto kar ju povezuje, je dejstvo, da sta danes najboljša igralca v NBA-ju. Opa pa sta Evropejca. No, mogoče nista ravno najboljša, ampak sta zagotovo med najboljšimi. Nekateri so tudi uradno najboljši, kot je Jokić," je njun položaj v svetu košarke poskušal opisati Pešić.