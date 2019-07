Srbom po odpovedih Američanov zrasli apetiti: Hočemo šokirati svet

Srbski selektor Aleksander 'Saša' Đorđević je že pred časom dejal, da bi si želel po koncu kakšnega tekmovanja slišati srbsko himno Bože pravde, a pred pričetkom SP na Kitajskem opozarja, da kljub številnim odpovedim Američanom ne želi, da bi se njegovi igralci sprostili in mislili, da so celo prvi favoriti za zlato medaljo. "Storil bom vse, da bom človek, ki bo šokiral svet," je za ameriški The Linessicer povedal srbski selektor, ki je Srbijo na minulem evropskem prvenstvu popeljal do naslova evropskih podprvakov (vsi se še kako dobro spomnimo, da je v Istanbulu slavila Slovenija), a bo zdaj na SP imel precej močnejšo reprezentanco. "Američani imajo veliko vrhunskih košarkarjev, igralcev s tekme zvezd in sestavili bojo reprezentanco, ki bo favorit številka 1," je prepričan Đorđević. Ta poleg ZDA in Srbije kot glavne favorite svetovnega prvenstva na Kitajskem, ki se prične zadnji dan avgusta, označil še Španijo, Kanado, Avstralijo, Francijo in Grčijo.

Del srbske reprezentance je že začelo s pripravami na svetovno prvenstvo na Kopaoniku, igralci z lige NBA (Nikola Jokić, Bogdan Bogdanović, Nemanja Bjelica in Boban Marjanović) pa se bodo pripravam pridružili 2. avgusta.