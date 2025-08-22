Svetli način
Košarka

Srčni pozdrav Dončića in Jokićeve hčerke po fiasku Slovenije očaral svet

Beograd, 22. 08. 2025 12.45

S.V.
15

Nikola Jokić in Luka Dončić sta bila brez dvoma glavna zvezdnika pripravljalne tekme med Srbijo in Slovenijo (106:72), ki je služila kot generalka pred EuroBasketom. Čeprav je bila zmaga Srbije nad Slovenijo sramotna za našo reprezentanco, pa je šov med drugim ukradla Jokićeva hči Ognjena, ki bo septembra dopolnila štiri leta.

Po tekmi je srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić vzel hčerko v naročje in se odpravil do slovenskega kapetana Luke Dončića. Zvezdnika lige NBA sta se prisrčno pozdravila in objela, a srce občinstva je osvojil prav trenutek, ko je deklica Dončiću podala roko za pozdrav – on pa ji je vrnil "petko".

Posnetek njunega prisrčnega pozdrava je takoj postal viralen na družbenih omrežjih, kjer je navdušil ljubitelje košarke po vsem svetu.

Žalostna, a kruta realnost: Slovenija še nikoli ni bila tako nebogljena

KOMENTARJI (15)

St. Gallen
22. 08. 2025 13.24
Prava levicarka
Tako pac je
22. 08. 2025 13.27
A ti desanka sakic
Make Europe Great Again
22. 08. 2025 13.23
no sej res že 12 ur niste nobenga članka objavli od njega ....
2mt8
22. 08. 2025 13.14
Ko bo dobil nogo v LA Lakers, bo kriv ves svet samo on ne.
RealCRr7
22. 08. 2025 13.09
Nerealno tok dvigujete tega Doncica, nimate pa nobene koristi od njega.
Holy50
22. 08. 2025 13.09
Ivo Boscarol ima prav. Še lepše bi bilo ko bi v Sloveniji kak davek plačali.
Cervantes Saavedra
22. 08. 2025 13.12
Đokovič ga raje plačuje nerazvitemu Monaku.
Oliguma
22. 08. 2025 13.21
Glade na nepremičnine, ji jih že ima in jih bo še imel..je verjetno davka plačal že več kot ga boš ti v 5 življenjih.
sherlock2
22. 08. 2025 13.06
Srbi so še dodatno razpoloženi za borbo.
Slovenska pomlad
22. 08. 2025 13.03
Erjavec - Sekulić...sta uspela uničiti tudi to.
dinozaver79
22. 08. 2025 13.03
Luskano, dva najvecja kosarkarja v Evropi, lepo je da se tako dobro razumeta, rad bi ju videl skupaj v LA
Boti
22. 08. 2025 12.59
rezultat cista nula igra pa se vecja bula🫣 a so se v 2017
Dragica Cegler
22. 08. 2025 12.55
Jao novinarji, pa kaj vam je,?
Monster_cat
22. 08. 2025 12.52
In kaj je tukaj tazga, dab svet bil ocaran?
