Srčni pozdrav Dončića in Jokićeve hčerke po fiasku Slovenije očaral svet

Po tekmi je srbski košarkarski zvezdnik Nikola Jokić vzel hčerko v naročje in se odpravil do slovenskega kapetana Luke Dončića. Zvezdnika lige NBA sta se prisrčno pozdravila in objela, a srce občinstva je osvojil prav trenutek, ko je deklica Dončiću podala roko za pozdrav – on pa ji je vrnil "petko".
Posnetek njunega prisrčnega pozdrava je takoj postal viralen na družbenih omrežjih, kjer je navdušil ljubitelje košarke po vsem svetu.
