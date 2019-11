Srhljivko v Beogradu odločil Brown s trojko v zadnji sekundi

V košarkarski Evroligi je bil s petimi četrtkovimi tekmami odigran nepopolni 11. krog, v katerem so se druge zaporedne zmage po katastrofalnem začetku sezone veselili košarkarji carigrajskega Fenerbahčeja, ki so na domačem parketu ugnali moskovski Himski z 89:76. Do pomembnih zmag so prišli še beograjska Crvena zvezda, atenski Panathinaikos, telavivski Maccabi in berlinska Alba.

Varovanci stratega Željka Obradovića se še naprej ubadajo z velikimi zdravstvenimi težavami, a so kljub temu uspeli doseči še drugo zaporedno zmago, potem ko so pred domačimi privrženci ugnali trenutno zadnjeuvrščeno moštvo košarkarske Evrolige, moskovski Himki, z izidom 89:76.



Največji delež k zmagi carigrajskega velikana sta prispevala izkušena branilca Luigi Datome z 20 in Kostas Sloukas z 19 točkami. Beograjska Crvena Zvezda je v tekmi 11. kroga na domačem parketu gostila neugodno Valencio in jo s trojko Lorenza Browna v zadnji sekundi rednega dela tudi premagala z izidom 76:73. To je bila četrta zmaga za rdeče-bele, ki bodo ob koncu tedna v okviru regionalne košarkarske lige ABA gostovali v Ljubljani pri Cedeviti Olimpiji. najboljši strelec pri aktualnih regionalnih prvakih je bil prav Američan Brown z 19 točkami.



Žalgiris izgubil v Berlinu, izjemna vrnitev Pitina

Trener 'Zelenega gozda' iz Kaunasa Šarunas Jasikevičius nikakor ne more biti zadovoljen z začetkom nove evroligaške sezone, saj je 'njegov' Žalgiris po novi bledi predstavi, tokrat na gostovanju pri berlinski Albi, moral priznati premoč omenjeni tekmici z 69:62. Čeprav je slavno litovsko moštvo pred zadnjo četrtino zaostajalo le za točko (47:46), v tem delu igre ni uspelo preobrniti poteka dvoboja v svoj prid. Podobno kot v prejšnjem krogu, ko so pred domačimi navijači klonili v infarktni končnici proti Crveni zvezdi, so tudi tokrat izgubili v tesnem obračunu z neposrednim rivalom v boju za končnico. Junak v domačih vrstah je bil Giffey s 13 točkami.



Zmagi Panathinaikosa nad Baskonio (100:68) oziroma telavivskega Maccabija nad francoskim Asvelom (93:62) sta bili prepričljivi in s tem več kot zasluženi. Na trenersko klop atenskega velikana se je vrnil prekaljeni Rick Pitino, ki je z zelenimi iz grške prestolnice v lanski sezoni osvojil obe najprestižnejši domači lovoriki - državno prvenstvo in pokal -, zdaj pa je odločen narediti korak ali dva naprej tudi v najprestižnejšem evropskem klubskem tekmovanju. Fredetteje bil najboljši strelec pri Panathinaikosu z 21 točkami, za Baskonio jih je Fall dosegel 12.



Izraelski ponos podobno kot Panathinaikos ni imel pretiranega dela z zelo skromnim Asvelom. Ob polčasu je prednost Maccabija znašala 9 točk (43:34), po 'orkanskem' drugem delu igre pa je ta razlika znašala +31 v korist domačega moštva (93:62). Wilbekin in Cohen (oba Maccabi) sta dosegla po 16 točk.



Evroliga, izidi po nepopolnem 11. krogu:

Fenerbahče Istanbul - Himki Moskva 89:76

Crvena zvezda Beograd - Valencia 76:73

Alba Berlin - Žalgiris Kaunas 69:62

Panathinaikos Atene - Baskonia Vitoria 100:68

Maccabi Tel Aviv - Asvel Villeurbanne 93:62



Lestvica po nepopolnem 11. krogu:

1. BARCELONA 10 8 2 18

2. ANADOLU EFES 10 8 2 18

3. MACCABI 11 7 4 18

4. PANATHINAIKOS 11 7 4 18

5. REAL MADRID 10 7 3 17

6. OLIMPIA MILANO 10 7 3 17

7. HIMKI MOSKVA 11 6 5 17

8. BASKONIA 11 5 6 16

9. ASVEL 11 5 6 16

10. CSKA MOSKVA 10 6 4 16

11. CRVENA ZVEZDA 11 4 7 15

12. FENERBAHČE 11 4 7 15

13. VALENCIA 11 4 7 15

14. ALBA BERLIN 11 4 7 15

15. OLYMPIACOS 10 4 6 14

16. BAYERN 10 4 6 14

17. ŽALGIRIS 11 3 8 14

18. ZENIT 10 2 8 12